Die Revanche misslingt

Es hat eine gute Weile gedauert. Und als es dann doch noch so richtig anzufangen und also spannend zu werden schien, war es mehr oder weniger auch schon vorbei, auf jeden Fall war es zu spät, schließlich stand es schon 0:3. Erst danach, nach der 67. Spielminute, bot der Karlsruher SC dem Hamburger SV so richtig Paroli. Mehr als zwei Tore zum zwischenzeitlichen 2:3 gelangen den Badenern freilich nicht. Stattdessen legten die Hanseaten in der Nachspielzeit noch einen vierten Treffer nach. Die Revanche für die verlorene Bundesligarelegation vor etwas mehr als vier Jahren ging somit in die Hose.

"Wir haben in den ersten 45 Minuten zu viel Begleitschutz gegeben", umschrieb Alois Schwartz den zu großen Respekt seiner Mannschaft vor dem HSV. "Wir haben einfach nicht unser Spiel auf die Wiese bekommen." Trotzdem sprach der KSC-Trainer seiner Mannschaft ein Kompliment dafür aus, "dass sie nach dem 0:3 noch einmal zurückgekommen ist." Just deshalb war wiederum HSV-Coach Dieter Hecking nur mit den ersten 65 Minuten zufrieden: "Da habe ich ein überragendes Spiel meiner Mannschaft gesehen. Nach dem 3:0 haben wir zu nachlässig agiert."

Wie dem auch sei - schnell sichtbar wurde gestern: Die Hanseaten waren auf jeder Position fußballerisch besser besetzt und verstanden es auch, diese individuelle Überlegenheit in eine geschlossene Mannschaftsleitung umzusetzen. Was die Spielanlage anbelangt, wurde ein Klassenunterschied deutlich. Schon in der zehnten Minute hätten die Gäste in Führung gehen können. Bei einer Hereingabe von rechts kam Bakery Jatta jedoch einen halben Schritt zu spät. Noch nicht einmal eine Viertelstunde war gespielt, als Karlsruhes Lukas Fröde an der Torauslinie sehr ungestüm gegen Tim Leibold zur Sache ging und Schiedsrichter Sören Storks auf Elfmeter für den HSV entschied. Lukas Hinterseer verlud KSC-Keeper Benjamin Uphoff zum 1:0 für den Favoriten (16.). Knapp 20 Minuten später brachten die Hausherren den Ball einmal mehr nicht aus der Gefahrenzone, der fiel etwa zehn Meter vor dem Kasten Sonny Kittel vor die Füße, der das 2:0 für seine Farben erzielte (34.). Die Gastgeber selbst kamen zwar auch in gegnerische Tornähe, aber nicht wirklich erfolgsversprechend. Einen Kopfball von Marvin Pourié (12.) meisterte Hamburgs Schlussmann Daniel Heuer Fernandes ebenso problemlos wie einen Schuss von Daniel Gordon (20.) sowie einen Knaller von Philipp Hofmann (32.).

Auch nach dem Seitenwechsel war der HSV meist einen Schritt voraus - auch gedanklich. Sonst wäre den Badenern vielleicht in der 46. Minute, nach der einzigen nennenswerten Aktion von Lukas Grozurek - eine flache, scharfe Hereingabe von rechts - der Anschlusstreffer gelungen. Größer waren jedoch die Hamburger Möglichkeiten durch Tim Leibold (52.) und Lukas Hinterseer (53.) ein drittes und vorentscheidendes Tor zu erzielen. Dieses besorgte dann in der 67. Minute Sonny Kittel.

Obwohl Daniel Gordon nach einer Ecke von Marc Lorenz mit einem Kopfball den 1:3-Anschlusstreffer herstellte (76.) und Philipp Hofmann nach Vorarbeit von Burak Camoglu und Pourié in der 88. Minute zum 2:3 einnetzte, ließ sich der HSV den Sieg nicht mehr nehmen, auch wenn Trainer Heckings später feststellte: "Da wurde es nochmal ein bisschen eng." Allerdings nur so lange bis Jairo Samperio Bustara mit einem Konter in der Nachspielzeit den 2:4-Endstand erzielte (91.).

Das Ergebnis könnte freilich ein Nachspiel haben, da der HSV erneut Bakery Jatta eingesetzt hat, um dessen Identität es nach wie vor Ungereimtheiten gibt, weshalb sich der KSC einen Protest gegen die Spielwertung bereits vor der Partie offen gelassen hatte. Heute will man sich laut KSC-Sportdirektor Oliver Kreuzer diesbezüglich beraten.

KSC: Uphoff - Thiede, Gordon (82. Djuricin), Pisot, Roßbach - Grozurek (58. Camoglu), Fröde (73. Stiefler), Wanitzek, Lorenz - P. Hofmann, Pourié.

Hamburger SV: Heuer Fernandes - Gyamerah, G. Jung, van Drongelen, Leibold - Fein, Kinsombi - Jatta, Kittel (82. Dudziak), Narey (79. Samperio Bustara) - Hinterseer (79. Wood).

Schiedsrichter: Sören Storks (Velen) - Zuschauer: 15 000 (ausverkauft) - Tore: 0:1 Hinterseer (16./Foulelfmeter), 0:2 Kittel (34.), 0:3 Kittel (67.), 1:3 Gordon (76.), 2:3 P. Hofmann (88.), 2:4 Samperio Bustara (90.+1) - Gelbe Karten: Fröde (1), Gordon (2) / Hinterseer (2), Gyamerah (1), Fein (1) - Beste Spieler: Wanitzek / Kinsombi, Kittel.