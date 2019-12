Rhinos schwitzen abseits des Eises

"Dieses Jahr haben wir selbst erst ab dem 20. September eigenes Eis aufbereitet und müssen bis dahin ausweichen", berichtet Trainer Richard Drewniak, der in Hügelsheim in seine zweite Amtszeit geht. Für den Verein, der die Arena am Airpark selbst bewirtschaftet, ist es wesentlich günstiger, sich für drei Wochen in Freiburg und Pforzheim einzumieten, als frühzeitig die eigene Kühlanlage anzufahren.

So bestreiten die Rhinos auch die ersten Tests in Burgau (7. September) und Pforzheim (8. September), ehe ein dreitägiges Trainingscamp in Tschechien nicht nur das Können, sondern auch den Teamgeist stärken soll. "Erst danach sind die weiteren Spiele aussagekräftig, wenn sich die Spieler an das Eis gewöhnt haben", so der Coach, der die beiden Auftaktspiele demnach als zusätzliche Einheit unter Wettkampfbedingungen betrachtet.

Am 22. September zeigen sich die neuen Rhinos dann in eigener Halle gegen Pforzheim, ehe am darauffolgenden Wochenende mit den Spielen gegen Burgau sowie den Ligakonkurrent Mannheim die Vorbereitung abgeschlossen wird.

Das Gerüst der Nashörner bleibt inklusive der beiden Kontingentspieler Graham Brulotte und Martin Vachal weitestgehend gleich. Christian Böcherer zog es beruflich in die Schweiz. Er beendet ebenso wie Math Fleury, der im vergangenen Jahr noch als "Ersatz-Ausländer" auf fünf Spiele kam, und Christian Sess seine Karriere. Marvin Kammerdiener verlässt die Rhinos mit unbekanntem Ziel. Ein Comeback von Rouven Siel ist nach dessen Knieoperation unwahrscheinlich.

An Neuzugängen verpflichtete Drewniak mit Sascha Göth und Mirco Majewski zwei junge Spieler von den Maddogs Mannheim. Als echte Verstärkungen werden Simon Klemmer von den Ratinger Ice Aliens sowie die beiden jüngsten Königstransfers Daniel Steinke und Constantin Haas zu erwarten. Den 35-jährigen Steinke von den Heilbronner Eisbären zieht es beruflich nach Rastatt, er bringt jede Menge Erfahrung mit zu den Rhinos. Der groß gewachsene Allrounder kann sowohl in der Abwehr als auch im Sturm eingesetzt werden und zeigte gerade in der vergangenen Saison gegen seine neue Mannschaft Qualitäten im Powerplay.

Mit Constantin Haas kommt vom EHC Freiburg ein Top-Torhüter ins Spargeldorf. Der 24-Jährige durchlief die Nachwuchsabteilungen in Ravensburg, ehe er 2015 nach Freiburg wechselte und dort immer wieder bei den Profis mitmischte. In der Saison 2017/18 war er fest im DEL-2-Team als Backup installiert, ehe er im vergangenen Jahr vorwiegend für das B-Team auflief. "Constantin ist unheimlich flink und beweglich, das haben wir schon in den Spielen gegen ihn gemerkt - ein sehr guter Torwart. Wir sind nun mit Max Häberle und Constantin Haas bestens aufgestellt. Ich sehe beide Goalies auf Augenhöhe und bin guter Dinge, dass sie sich gegenseitig zu Höchstleistungen pushen und dem Team den nötigen Rückhalt geben", freut sich Drewniak.

Außerdem setzt der ESC auf den eigenen Nachwuchs und stattet gleich mehrere U-20-Juniorenspieler mit Regionalligalizenzen aus, um die Akteure mit Bedacht an den Seniorenbereich heranzuführen. Der Auftakt in die Punktspiele folgt am Tag der Deutschen Einheit mit dem Auswärtsspiel beim Meister in Bietigheim. (ndm)