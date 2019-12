SV 08 will wieder

In der Fußball-Verbandsliga wartet dernoch auf den ersten Saisonsieg, im Pokal lieferte die Elf von Matthias Frieböse dagegen bereits eine durchaus beeindruckende Kostprobe ihrer Schaffenskraft ab. In der ersten Runde des südbadischen Verbandspokals überzeugte die Wörtelelf gegen den Ligakonkurrenten SV Bühlertal mit temporeichem Umschaltspiel und gewann problemlos mit 3:1. Morgen in der zweiten Runde beim Landesligisten FV Schutterwald soll der Turbo wieder gezündet werden. "Als Verbandsligist wollen wir natürlich eine Runde weiterkommen. Das muss unser Anspruch sein. Wenn wir mit Selbstvertrauen auftreten und mit der richtigen Einstellung ins Spiel gehen, werden wir gewinnen. Es liegt also an uns selbst", sagt 08-Trainer Frieböse, der den FVS aber nicht unterschätzen wird: "Der FVS ist mit zwei Siegen gestartet, darunter ein Erfolg gegen den Verbandsliga-Absteiger TuS Oppenau. Die gehören zur Landesligaspitze und können auch einen sauberen Ball spielen."

Um das Achtelfinale zu erreichen, muss das 08-Spiel an Stabilität und Sicherheit gewinnen. "Das Spiel mit dem Ball, die Passgenauigkeit, muss besser werden", so Frieböse. Nur gut, dass Steven Herbote aus dem Urlaub zurückkehrt. Dafür verabschiedet sich Yannis Otto in den Urlaub, zudem fällt Torhüter Fabian Hegele (Wunde an der Wade) noch aus.

Zu einem brisanten Derby kommt es derweil in Kehl, wenn der heimische FV den SV Linx empfängt. Nominell ist der SVL als Oberligist favorisiert, nach dem Fehlstart in der Liga reist das Team von Trainer Thomas Leberer aber nicht mit wirklich breiter Brust die knapp zehn Kilometer zum ambitionierten Verbandsligisten. Ohne größere Probleme sollte hingegen Oberligist SV Oberachern seine morgige Aufgabe beim Landesliga-Team SF Elzach-Yach lösen. (rap/moe)