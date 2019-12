Murgtal-Trio in der Landesliga

In dergehen sechs Mannschaften aus dem Bezirk Ortenau sowie fünf Teams aus dem Bezirk Rastatt/Baden-Baden an den Start. Der Meister steigt in die Verbandsliga auf, der Vizemeister bestreitet die Relegationsrunde. Der Viertletzte kann sich über die Relegation die Klasse sichern, die drei Letztplatzierten steigen ab. Aus der Verbandsliga zog sich die zweite Mannschaft der Spvgg Ottenau in die Landesliga zurück, zu den beiden etablierten Teams des TTV Gamshurst und des TTC Rauental kommen mit dem TB Bad Rotenfels und dem TV Weisenbach zwei Aufsteiger aus der Bezirksliga hinzu.

Beste Aussichten auf den Aufstieg haben die DJK Offenburg II, die TTSF Hohberg III und die DJK Oberharmersbach. Weit vorne könnte sich auch der TTV Gamshurst platzieren. Der TTC Rauental spielte sich im Vorjahr mit einer starken Rückrunde weit nach vorne und ist wie auch der TV Weisenbach, der sich mit Michael Schweikert verstärkt hat, und Ottenau II im vorderen Verfolgerfeld zu erwarten. Für den Bezirksligameister Bad Rotenfels könnte es recht eng werden. Die Duelle gegen den TTC Renchen und die TTG Ulm müssen gewonnen werden. Natürlich erhofft sich der Aufsteiger auch in den Murgtalderbys den einen oder anderen Zähler für den Klassenverbleib.

Nach der kargen Besetzung mit nur fünf Mannschaften in der vergangenen Spielrunde konnte die Frauen-Landesliga zur neuen Saison auf acht Teams aufgestockt werden. Nach dem Erfolg in der Relegation beim TTC Reute sicherte sich der TTC Iffezheim einen Platz in der Verbandsliga. Zur verbleibenden Oberligareserve der TTF Rastatt gesellte sich aus dem Bezirk Rastatt/Baden-Baden mit der GTM Rheinmünster nur der Vizemeister der Bezirksliga. Das Meisterteam des Rastatter TTC musste mangels Spielerinnen auf den Aufstieg verzichten. So messen sich also künftig zwei Bezirksteams mit sechs Mannschaften aus der Ortenau.

Mit der DJK Oberschopfheim kommt der Meisterschaftsanwärter Nummer eins aus der Offenburger Region. Zu beachten ist der TTC Steinach, der mit Spitzenspielerin Jana Neumaier über die stärkste Einzelspielerin der Liga in seinen Reihen aufbietet. Abstiegssorgen sollten bei den TTF Rastatt II und in Rheinmünster keine aufkommen. Spielt Rastatts Reserve in Bestbesetzung, also mit Karin Huck, Lilly Schmitt, Valerie Kreideweis und Gerlinde Oesterle - als erster Reservist steht Gudrun Kirschner bereit -, dürfte der Klassenverbleib wohl kaum infrage gestellt werden. Die GTM ist im ersten Paarkreuz mit Sandra Stolz und Manuela Heim stark besetzt, dahinter stehen mit Sabine Knobelspies, Sonja Spar und Renata Meier erfahrene Spielerinnen im Kader. Dies sollte am Ende auf alle Fälle reichen, um den TTC Oberkirch-Haslach und auch die DJK Oberharmersbach auf Distanz zu halten. Absteigen muss in der nächsten Spielrunde nur der Tabellenletzte. (ti)