Auch der KSC legt Einspruch ein Auch am Tag nach der Heimpleite gegen den Hamburger SV war der mögliche Protest und die Causa Bakery Jatta beim Karlsruher SC das dominierende Thema. Die Verantwortlichen um Präsident Ingo Wellenreuther tauschten sich gestern intensiv darüber aus, ob sie gegen das 2:4 Einspruch erheben werden. Das Ergebnis tat der Verein am frühen Nachmittag kund. In einer Pressemitteilung gab der KSC bekannt, dass auch er, wie zuvor schon der VfL Bochum und der 1. FC Nürnberg, gegen die Wertung des Spiel Einspruch erheben wird. "In jedem normalen Fall wird der Gegner Protest einlegen, wenn er mitbekommen hat, dass ein Spieler eingesetzt wurde, der keine Spielberechtigung hatte. Das ist ein ganz normaler Vorgang", hatte KSC-Präsident Ingo Wellenreuther zuvor schon gesagt. Das verlange die Pflicht der Verantwortlichen, die Interessen des Vereins zu vertreten. "Unabhängig von emotionalen Dingen oder davon, was wir selbst gerne hätten", fügte der ehemalige Vorsitzende Richter am Landgericht Karlsruhe an. Wellenreuther stand noch lange nach dem Spiel am Mannschaftsbus der Gäste aus dem Norden und sprach mit HSV-Trainer Dieter Hecking. "Wir sind uns nach wie vor einig. Das alles ist die Folge einer ungeklärten Situation", erklärte Wellenreuther. Und meinte damit unter anderem auch die Pfiffe der Fans gegen den Gambier Jatta. Die "Sport Bild" hatte über Zweifel an der Identität Jattas berichtet, der Deutsche Fußball-Bund sowie das Bezirksamt Hamburg-Mitte untersuchen die Berechtigung von Spielerlaubnis und Aufenthaltsgenehmigung. Bis Freitag muss sich Jatta beim Hamburger Bezirksamt äußern. Der Afrikaner war 2015 als Flüchtling nach Deutschland gekommen und spielt seit 2016 für den HSV. Im Wildpark-Stadion erlebte Jatta einen alles andere als angenehmen Sonntagnachmittag. Im Verlauf der ersten 45 Minuten wurde er bei jedem Ballkontakt mit Pfiffen bedacht. Ob diese nun der ungeklärten Situation, Jattas offensichtlicher Schwalbe aus der An fangsphase oder beidem gleichermaßen geschuldet waren, darüber herrschte nicht nur in der Pressekonferenz nach dem Spiel großer Dissens. Diesbezüglich meldeten sich gestern sogar die Supporters Karlsruhe, der Dachverband der KSC-Fans, zu Wort. In einer Presseerklärung legten sie Wert darauf, dass es die Pfiffe wegen des unsportlichen Verhaltens Jattas gegeben habe und sie ausdrücklich keinen rassistischen Hintergrund gehabt hätten. KSC und HSV sehen nun in erster Linie den Deutschen Fußball-Bund gefordert. Dessen Sportgericht muss letztendlich über die Rechtmäßigkeit der Spielgenehmigung entscheiden. "Der DFB muss prüfen, wenn Zweifel an einer wirksamen Spielberechtigung vorliegen, ob diese Zweifel berechtigt sind beziehungsweise die Spielberechtigung in Ordnung ist", sagte Wellenreuther. Das sei nicht die Aufgabe des KSC. "Und da erwarten wir nach drei Wochen endlich mal Klarheit", stellte der Karlsruher Klubchef fest. (dpa)

