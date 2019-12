Fußball trifft Galopp

"Sie zeigt eigentlich immer das, was sie kann, aber die Rennen sind nun natürlich immer schwerer geworden", sagt Trainerin Carmen Bocskai, die ihre Stute mit Jockey Adrie de Vries ins Rennen schickt. Die 31-köpfige Besitzergemeinschaft des Galoppclubs Iffezheim fieberte schon in den letzten Tagen dem Coolmore-Cup entgegen, in dem es um 25 000 Euro Rennpreis geht, 14 000 davon winken der schnellsten Stuten im Feld der zehn Teilnehmerinnen. Folie de Louise hat dieses Rennen im Vorjahr - da hieß es noch Berenberg-Cup - gewonnen, Wiederholung aus Iffezheimer Sicht ist natürlich erwünscht. "Weicher Boden wäre besser", so die Trainerin, "aber die Strecke passt. Wir rechnen mit einem guten Laufen."

Gegen einen Sieg hat vor allem Bocskais Trainerkollege Jens Hirschberger aus Mülheim etwas einzuwenden, der für das Gestüt Auenquelle die Schimmelstute Viva Gloria an den Start schickt. "Es wäre top, wenn sie solch ein Rennen gewinnt, die Strecke passt perfekt. Mal schauen, ob sie uns wieder vorne gehen lassen, dann machen wir das." Die Umstellung der Taktik, jetzt an der Spitze des Felds galoppierend, hat beim letzten Start Erfolg gebracht. "Wir haben gemerkt, dass sie nicht richtig zulegt, sie wird nicht langsamer, aber auch nicht schneller. Da ist es dann besser, wenn sie vorne geht", sagt Hirschberger. Filip Minarik wird Viva Gloria reiten.

Andrasch Starke schwingt sich für seinen Noch-Chef Peter Schiergen in den Sattel der Stute Best on Stage aus dem Besitz des Gestüts Brümmerhof. Folie de Louise, Viva Gloria und Best on Stage - das sind die deutschen Hoffnungen im Rennen. Mit Bella Bolide kommt eine Stute aus Frankreich an den Start, die zur erweiterten Favoritengruppe zählt, die deutschen Teams aber nicht in Angst und Schrecken versetzen muss.

Zum KSC-Blau-Weiß-Cup, gelaufen als siebtes der acht Rennen um 18.30 Uhr, wird sich das gesamte Team des KSC zur Siegerehrung einfinden und vorher auch im Führring. Die besten Chancen auf den Sieg hat Amazing Star.