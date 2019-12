SV 08 geht in Schutterwald unter

Bittere Enttäuschungen für den SV 08 Kuppenheim und den SV Linx, ein mühsamer Arbeitssieg für den SV Oberachern: Die drei Fußball-Aushängeschilder Mittelbadens haben sich gestern Abend in der zweiten Runde des südbadischen Verbandspokals wahrlich nicht mit Ruhm bekleckert. Verbandsligist SV 08 Kuppenheim verlor beim Landesligisten Schutterwald mit 1:4, Oberligist Linx zog mit 1:2 gegen den klassentieferen Kehler FV den Kürzeren. Der SVO feierte einen 2:1-Sieg bei den SF Elzach-Yach.

FV Schutterwald -

SV 08 Kuppenheim 4:1.

Die Pokalsaison 2019/20 ist für den SV 08 nach der zweiten Runde bereits Geschichte. Dabei begannen die Knöpflestädter beim Landesligisten durchaus schwungvoll, verzeichneten in der ersten Viertelstunde zwei gute Gelegenheiten. Danach jedoch wurde der SV 08 zunehmend passiv, überließ den Hausherren mehr und mehr das Spielgeschehen - mit bitteren Folgen kurz vor der Pause: Ein Diagonalball segelte in den 08-Strafraum, Verteidiger Denis Smuda wollte klären, bugsierte den Ball aber unglücklich in die eigenen Maschen (40.). "Wir hatten uns in der Kabine in der Pause viel vorgenommen. In den ersten Minuten nach der Halbzeit sah es auch ordentlich aus, bis wir wieder einen kapitalen Abwehrfehler fabriziert haben", sagte 08-Trainer Matthias Frieböse hinterher. Diesen Schnitzer nutzte Jakob Yildirim zum 2:0 für den FVS (57.). Nur sechs Minuten später folgte die Vorentscheidung zugunsten der Hausherren: David Göser besorgte gegen nun lethargisch wirkende Gäste das 3:0 (63.). Und es sollte noch schlimmer kommen für den Verbandsligisten. Wiederum Göser stellte auf 4:0 (80.). Das 4:1 durch Andreas Weisgerber in Minute 83 diente nur als Ergebniskosmetik. Kurz vor Schluss sah Schutterwalds Maxime Daeffler noch die Rote Karte. "Der FV Schutterwald hat verdient gewonnen. So wie wir in der zweiten Halbzeit gespielt haben, darf man sich als Verbandsligist nicht präsentieren", meinte Frieböse.

Kehler FV -

SV Linx 2:1.

Die Formkurve des SV Linx zeigt weiter nach unten. Nach der 1:4-Pleite im Kellerduell gegen den TSV Ilshofen in der Oberliga, musste die Leberer-Elf nun auch im Pokal die Segel streichen. Der KFV bot dem Favoriten einen richtigen Pokalfight. Arber Paqarizi brachte die Hausherren mit einem Doppelpack auf die Siegerstraße (56., 65.). Der SVL dagegen wachte zu spät auf, belagerte erst in der Schlussphase das Kehler Gehäuse. Doch mehr als der Anschlusstreffer durch SVL-Torjäger Marc Rubio wollte nicht mehr gelingen (84.).

SF Elzach-Yach -

SV Oberachern 1:2.

Der SVO hat sich ins Achtelfinale gezittert. Beim Landesligisten aus Elzach-Yach reichte der Lerandy-Truppe eine mäßige Leistung, um unter die letzten 16 zu kommen. Gegen einen aufopferungsvoll kämpfenden Gastgeber besorgte Salvatore Muto die SVO-Führung (24.), die Laurentius Becherer für den Underdog nach der Pause egalisierte (59.). In der Schlussphase erhöhte der Oberligist den Druck auf das SF-Tor wieder - mit Erfolg: Goalgetter Nico Huber bewahrte den Oberligisten vor einer Verlängerung (80.). (rap)