Die heiße Phase beginnt

Bereits morgen Abend kommt es im Erwin-Schöffel-Stadion zum Duell zwischen Taifun Mörsch und Comet Durmersheim. Während die Gastgeber noch auf Platz eins in der Südliga schielen, benötigt der Gast jeden Punkt für die Playoff-Teilnahme. Bei Taifun ist die Niederlage im Pokal-Finale gegen Puma Kuppenheim mittlerweile verdaut. Trainer Enrico Tritsch schaut mit seiner Mannschaft nach vorne: "Wir gewinnen und verlieren zusammen. Jetzt geht es weiter. Es sind noch Titel in der Saison zu vergeben." Das nächste Ziel wäre für den amtierenden deutschen Meister der Staffelsieg im Süden. Dieser ist zwar aus eigener Kraft nicht mehr zu schaffen, trotzdem will man seine Hausaufgaben erledigen, die verbleibenden Saisonspiele gewinnen und auf einen Ausrutscher des Spitzenreiters aus Kuppenheim hoffen. Beim Comet ist die Marschrichtung ebenfalls klar: Derzeit steht der Altmeister mit einem Punkt Vorsprung auf Rang vier. Doch die Verfolger Philippsburg und Budel sind den Durmersheimern auf den Fersen. Darum peilen die Cometen auch in Mörsch Punkte an. Anpfiff ist morgen um 19 Uhr.

Am Samstagabend empfängt der MSC Ubstadt-Weiher den MSC Philippsburg zum Derby. Ubstadt-Weiher hat im Rennen um die Südmeisterschaft durch unnötige Punktverluste den Anschluss verloren und kann sich auf die Playoffs vorbereiten. Derzeit stehen die Spargelstädter auf Platz drei und würden dann im Viertelfinale auf den Nordzweiten treffen. Gegen Philippsburg will man sich aber keine Blöße geben, auch wenn die Aufgabe gegen den Tabellenfünften nicht einfach werden wird. Philippsburg wird alles in die Waagschale legen, um wichtige Punkte für die Playoff-Teilnahme zu holen. Los geht's in der Motoball-Arena um 19 Uhr.

Der MBV Budel ist am Sonntagnachmittag bei Puma Kuppenheim zu Gast. Für die Niederländer wird der Auftritt im Stadion an der Eichetstraße kein leichtes Unterfangen. Der souveräne Tabellenführer will auch gegen den Gast aus dem Nachbarland siegen und damit den zehnten Erfolg im zehnten Saisonspiel einfahren. Der MBV braucht dagegen jeden Punkt, um doch noch an der Endrunde um die deutsche Meisterschaft teilnehmen zu können. Der Anpfiff ertönt in Kuppenheim am Sonntag um 15 Uhr. (tm)