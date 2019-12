Galopp im Schatten der Krise

Hongkong ist keine Galoppsport-Provinz, sondern eine Metropole. Der Hongkong Jockey-Club ist der größte Steuerzahler der Region, und mit dem ehemaligen deutschen Chefmanager und Neusser Rennvereinspräsidenten Winfried Engelbrecht-Bresges gibt es unverändert Verbindungen nach Deutschland. Seit 1998 ist er dort tätig und mittlerweile der Chef des Jockey-Klubs in der Sonderverwaltungszone mit 7,3 Millionen Einwohnern und einem Wettumsatz, der pro Renntag höher ist als der gesamte Jahresumsatz 2018 von 25,4 Millionen Euro in Deutschland. Der aus Mönchengladbach stammende einsti ge Drittliga-Fußballer äußerte sich gegenüber dem BT: "Wir haben 105 Wettbüros, die wir wegen der Protestbewegung in bestimmten Bezirken vorzeitig oder völlig schließen mussten, um unsere Mitarbeiter nicht zu gefährden. Weil wir aber 90 Prozent der Fußballwetten über interaktive Services wie Smartphones oder Tablets mit unseren 2,2 Millionen Accounts abwickeln, sind wir auf diesem Sektor mit fünf Prozent Umsatzrückgang nicht sehr stark betroffen." Engelbrecht-Bresges räumt aber ein: "Andere Geschäftsbereiche haben Rückgänge von 30 Prozent und mehr zu verzeichnen. Am Generalstreik vorletzten Montag haben sich rund acht Prozent unserer 7 000 Mitarbeiter beteiligt, insbesondere solche unter 30 Jahren. Der Trainingsbereich konnte ohne größere Störungen durchgeführt werden. Ich habe einen offenen Brief an unsere Mitarbeiter gerichtet, der sehr positiv aufgenommen worden ist."

Mittlerweile hat sich die Lage allerdings weiter verschärft, die Aussicht auf eine politische Lösung scheint nicht in Sicht. Die Gesellschaft ist gespalten, selbst innerhalb von Familien. Der 63-jährige Chefmanager weiter: "Wir planen unverändert unseren ersten Renntag am 1. September und zur Zeit ist er auch nicht gefährdet, weil die gewalttätigen Auseinandersetzungen mehr am Abend und in Kernbereichen der Stadt stattfinden, die eine gute Public-Transport-Infrastruktur haben. Die Jockeys und Trainer sind zurück in Hongkong, und eine große Zahl unserer Renn-Fans möchte zurück zur Normalität, aber die Situation ist kritisch." Der Jockey-Club hat ein 24 Stunden im Einsatz befindliches Operationszentrum eingerichtet. Dort werden alle Informationen gesammelt und Analysen vorgenommen.

Zu den internationalen Rennen im Dezember waren einige Jahre lang auch deutsche Pferde eingeladen, zuletzt aufgrund schwacher Vorstellungen nicht mehr. Die Ergebnisse lesen sich wie eine Bilanz des Grauens. Im Jahr 2015: Red Dubawi mit Platz 14 in der Mile; 2014: Empoli Rang acht in der Vase; 2013 Neatico Achter im Cup, Feuerblitz Achter, Seismos Elfter und schließlich die Stute Nymphea Zwölfte in der Vase. Danach war Schluss mit den Einladungen.