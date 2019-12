Der Underdog trumpft auf

Bühl

A Süd: Topspiel in Bühl Bühl (red) - In der Fußball-Kreisliga A, Staffel Süd stehen sich am Wochenende im Topspiel Spitzenreiter VfB Bühl II und der SV Sinzheim II gegenüber. Absteiger Sasbachwalden spielt in Eisental. In der A Nord ist Tabellenführer VFB Gaggenau gegen den SV Bietigheim gefordert (Foto: fuv).



Hoffnung auf ersten Saisonsieg Sinzheim (red) Das Sinzheimer Straßenfest am Wochenende ist der Grund, warum die Landesliga-Partie des SV Sinzheim (Foto: Seiter) gegen Rot-Weiß Elchesheim erst am Montag stattfindet. Sinzheim hofft nach dem Remis in Bühl wie die punktlosen Gäste auf den ersten Sieg.

Baden-Baden

TSV Loffenau überrascht Baden-Baden (red) - Im regionalen Landesliga-Derby zum Saisonauftakt siegte überraschend der TSV Loffenau (Foto: Vetter) mit 2:1 bei Rot-Weiß Elchesheim. Das Debüt des Aufsteigers FV Ottersweier in der neuen Spielklasse misslang in Hofstetten bei der 2:3-Niederlage.