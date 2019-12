Mehr Effizienz, mehr Punkte?

Doch auch in den Schlussminuten scheiterte der SVB an diesem Tag am größten Gegner, und der trug kein Trikot: der Effizienz. "Wir haben ein richtig gutes Spiel gezeigt. Mutig nach vorne gespielt, aberwaren trotzdem diszipliniert. Wir haben uns viele Chancen herausgespielt, einziges Manko war eben die Effizienz", sagt SVB-Trainer Johannes Hurle und führt weiter aus: "Wir hatten zehn Chancen und zehn Eckbälle. Teningen hatte fünf Torschüsse und macht drei Tore. Daher hat sich das Remis wie eine Niederlage angefühlt. Es ist brutal, wie Kleinigkeiten in der Verbandsliga im Vergleich zur Landesliga ein Spiel entscheiden können."

So steht auf der Bühlertäler Habenseite zwar erst ein Pünktchen u nd Tabellenplatz zwölf. Doch viel wichtiger ist die Erkenntnis, dass der Aufsteiger in Südbadens Eliteliga mithalten kann. Und zwar nicht nur durch Einsatz und Kampf, sondern vor allem auch fußballerisch. Gegen das Topteam Offenburger FV dominierte die Hurle-Elf in der ersten Halbzeit das Geschehen, bezahlte nach der Pause dann Lehrgeld gegen enorm effiziente Offenburger. Gegen Mitaufsteiger Teningen bestimmten die Rot-Weißen nahezu die gesamten 90 Minuten, zeigten trotz Zwei-Tore-Rückstand eine tolle Moral. "Wir waren drei von vier Halbzeiten auf Augenhöhe mit dem Gegner. Die Stimmung ist gut, die Jungs geben im Training Vollgas. Die Art und Weise, wie wir gegen Teningen Fußball gespielt haben, gibt uns weiter Auftrieb", ist sich der SVB-Coach sicher.

Gegen den nächsten Mitaufsteiger, den SV Weil, sollen nach dem Gusto von Hurle sicherlich die nächsten beiden guten Halbzeiten dazukommen - idealerweise garniert mit dem ersten Saisonsieg. Doch vor dem SVW hat der Pädagoge durchaus Respekt: "Weil ist für mich die Mannschaft der Stunde, die gegen uns mit viel Euphorie auftreten wird." In der Tat, beim Team aus dem Dreiländereck läuft es derzeit wie geschmiert, was die beiden anderen Teams aus Mittelbaden bereits leidvoll erfahren mussten: Mörsch verlor 0:4 gegen Weil, Kuppenheim mühte sich zu einem 1:1. Mit den vier Zählern grüßt der Aufsteiger momentan vom Platz an der Sonne. "Weil ist eine super Mannschaft, mit großem spielerischen Potenzial, die favorisiert ist. Jedoch liegen uns solche Teams, die mitspielen wollen. Wir werden uns nicht unter Wert verkaufen und mit breiter Brust nach Weil fahren", sagt der SVB-Coach, der weiter auf Sebastian Keller, Andreas Fianke (beide Urlaub), Jörn Zimmer und Kevin Krauth (beide verletzt) verzichten muss. Dafür kehren Marcel Heller und Jonas Knobelspies zurück.

Und als Mathelehrer kann Johannes Hurle seinem Team eine relativ einfache Gleichung mit auf den Platz geben: Mehr Effizienz plus weniger Fehler in der Defensive = drei Punkte.