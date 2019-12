Mit Bauchschmerzen nach Endingen

Matthias Frieböse bekommt ein flaues Gefühl in der Magengegend, wenn er an Endingen denkt. Dies liegt jedoch keinesfalls an den guten Tropfen vom Kaiserstuhl, sondern hat vielmehr mit dem nächsten Gegner in der Fußball-Verbandsliga zu tun. Jedoch zu allererst mit der derzeitigen Verfassung seines eigenen Teams: Der SV 08 Kuppenheim legte mit zwei Unentschieden gegen die beiden Aufsteiger Teningen und Weil einen Stotterstart hin, garniert mit dem Aus in der zweiten Runde im südbadischen Verbandspokal am Mittwochabend beim Landesligisten FV Schutterwald (1:4). Von der Leichtigkeit, der defensiven Stabilität und der Spielfreude der vergangenen Saison war bislang im 08-Spiel recht wenig zu sehen.

"Die Enttäuschung darüber, was wir am Mittwoch abgeliefert haben, ist schon noch da. Mir hat der unbedingte Wille gefehlt, die Einsatzfreude, das Zweikampfverhalten. All' die Basics, die uns sonst auszeichnen", sagt der 08-Coach und blickt durchaus sorgenvoll auf die morgige Partie: "Wenn wir uns so auch in Endigen präsentieren, weiß ich nicht, wie wir dort bestehen wollen. Paar Bauchschmerzen habe ich durchaus, wenn ich an die Partie denke."

Zumal Frieböse auf wichtige Eckpfeiler seiner Elf am Kaiserstuhl verzichten muss. Kapitän Faruk Karadogan, der bereits am Mittwoch schmerzlichst vermisst wurde, liegt mit Magen-Darm flach, Rechtsverteidiger Yannis Otto hat sich in den Urlaub verabschiedet. Zudem steht hinter dem Einsatz von Flügelflitzer Steven Herbote noch ein Fragezeichen, da er sich gegen den FVS eine Bänderdehnung zugezogen hat.

Stockende Spielfreude, einige Ausfälle, schmales Selbstbewusstsein: Der SV 08 reist mit einigen Sorgen zum SV Endingen, mit dem durchaus eine gewisse Rivalität besteht. "Vielleicht ist das eine Extramotivation für die Jungs. Der SVE ist richtig gut besetzt. In Mörsch (5:0) waren sie von Minute eins richtig heiß. Es wird eine hohe Hausnummer für uns werden. Wir müssen endlich wieder unsere ID auf den Platz bringen. Das ist die Grundvoraussetzung, um in Endingen zu bestehen und zu punkten", erklärt Frieböse.

Schließlich kann er auf weitere Bauchschmerzen getrost verzichten. (rap)