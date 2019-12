Laccario hat das Zeug zum deutschen Superstar

Es gibt wenige Rennen mit solch einer Tradition wie der Große Preis von Baden. Vielfach hat der Derbysieger aus Hamburg anschließend das bedeutendste Rennen der Iffezheimer Rennsaison gewonnen. Kurioserweise schafften mit Samum im Jahr 2000 und Kamsin 2008 nur zwei Pferde im neuen Jahrtausend das wohl begehrteste "Doppel" im deutschen Rennsport. Am Sonntag könnte diese Negativserie enden, denn dann steuert Derby-Triumphator Laccario die Gruppe-I-Prüfung an.

"Er hat das Derby bestens überstanden, ist frisch und fühlt sich wohl", berichtete sein Trainer Andreas Wöhler (57) jüngst. Wohl wissend um die Qualitäten eines Pferds, das Zeug zum vierbeinigen deutschen Superstar haben könnte, nachdem 2019 fast alle großen Rennen ins Ausland gewandert sind. Umso erfreulicher, dass Laccario in Iffezheim startet und nicht in einem Millionenrennen in New York.

Exakt zwei Monate sind es her, seitdem Laccario seiner Rolle als Top-Favorit im 150. Deutschen Derby in Hamburg vollauf gerecht wurde. Das Gefühl des Derby-Sieges kannte Laccarios Jockey Eduardo Pedroza noch nicht. Es war wie verhext, ein Fluch schien über dem Panamaer zu liegen. Bei 16 Versuchen wollte es einfach nicht reichen. Seine Jockey-Kollegen feierten ihn nun in Hamburg mit einer Champagnerdusche. Dass er die Siegerehrung in völlig aufgeweichtem Dress mitmachen musste, störte ihn kaum. Erstaunlich cool wirkte Eduardo Pedroza. "Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Ich werde zu Hause fernsehen oder mir etwas am Computer anschauen", so der Vater eines Sohnes, der jeden Winter im Wüstenstaat Katar erfolgreich reitet. Von Laccario zeigte er sich begeistert: "Man kann ihn fahren wie ein Auto."

Der 1974 in Panama geborene Pedroza hatte den Jockey-Beruf schon in seiner Heimat gelernt, ehe er im Jahr 1995 auf Initiative seines Onkels, der in Hamburg lebte, nach Deutschland kam. Doch das Klima behagte ihm zunächst überhaupt nicht: "Schnee hatte ich nie zuvor gesehen, und es war so ex-



trem kalt, dass ich am liebsten wieder nach Hause zurückgekehrt wäre." Seit dem Wechsel zu Andreas Wöhler 1996 gehört Pedroza mit über 1 500 Siegen zu den erfolgreichsten Reitern hierzulande, von 2007 bis 2010 wurde er deutscher Championjockey.

Laccarios Besitzer Manfred Ostermann (65, Möbel-Unternehmer) war nach dem Derby-Sieg übermannt von seinen Gefühlen. Die Triumphe mit den Halbbrüdern Lando und Laroche, zwei nahen Verwandten von Laccario, datierten schon von 1993 und 1994. Danach war dem Eigner des Gestüts Ittlingen das Glück im Rennen des Jahres bei 21 Starts nicht mehr hold gewesen. "Ich bin absolut überwältigt, das kann man nicht beschreiben", sagte Manfred Ostermann noch auf dem Geläuf in Hamburg. Unmittelbar nachdem Laccario als sicherer Sieger die Ziellinie überquert hatte, legte Ostermann einen Sprint vom benachbarten Hotel auf die Rennbahn hin, denn dort hatte er aus Aberglauben das Derby verfolgt.

Und Laccario? Der dreijährige Hengst gilt als Siegertyp. Nur bei seinem Debüt 2018 bezog er eine Niederlage in Düsseldorf. 2019 ist er bei vier Starts noch ungeschlagen. 448 200 Euro beträgt sein "Kontostand" insgesamt. Nahezu alle deutschen Turffreunde werden ihm am Sonntag in Iffezheim die Daumen drücken. Deutschland braucht wieder einen vierbeinigen Champion - so wie die Wunderstute Danedream, die 2011 und 2012 den Grand Prix gewann und 2011 zur Arc-Siegerin in Paris aufstieg.