Tabellenführung in Gefahr?

Kuppenheim

Motoball: Die heiße Phase beginnt Kuppenheim (red) - Am Wochenende steht der zwölfte Spieltag in der Motoball-Bundesliga Süd an - und mit ihm die heiße Phase: Der MSC Taifun Mörsch empfängt den MSC Comet Durmersheim. Playoff-Kandidat MBV Budel gastiert beim Ligaprimus Puma Kuppenheim (Foto: F. Vetter).

Iffezheim

Hoffnungen ruhen auf Folie de Louise Iffezheim (red) - Die Iffezheimer Rennbahn steht ganz im Zeichen von Blau-Weiß und viele Fans hoffen auf einen Heimsieg des populärsten Iffezheimer Rennpferdes im sportlich wichtigsten Rennen des Tages. Am "KSC-Renntag" ruhen die lokalen Hoffnungen auf Folie de Louise (Foto: fso).

Bühl

A Süd: Topspiel in Bühl Bühl (red) - In der Fußball-Kreisliga A, Staffel Süd stehen sich am Wochenende im Topspiel Spitzenreiter VfB Bühl II und der SV Sinzheim II gegenüber. Absteiger Sasbachwalden spielt in Eisental. In der A Nord ist Tabellenführer VFB Gaggenau gegen den SV Bietigheim gefordert (Foto: fuv).

Iffezheim

Doppelte Chance für Moser Iffezheim (red) - Am Sonntag steht mit der Jagd auf die Goldene Peitsche das erste Highlight der Großen Woche auf der Galopprennbahn in Iffezheim an. Trainer Dominik Moser schickt gar zwei Pferde, Waldpfad und Namos, ins Rennen um das Objekt der Begierde (Foto: Tuchel).