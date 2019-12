Zurück zur

(red) - In der Fußball-Kreisliga A Nord steht dem Tabellenführer VFB Gaggenau eine unangenehme Aufgabe bevor. Die Karamehmedovic-Truppe gastiert beim Vorjahresvize FC Obertsrot. In der A Süd sollte Sasbachwalden seine Top-Position behaupten können (Foto: toto). » - Mehr

(dpa) - Die Kampfansage des Herausforderers ist so laut und selbstbewusst wie schon lange nicht mehr: Borussia Dortmund will die Dauer-Herrschaft des FC Bayern München beenden und in der ab Freitag beginnenden Bundesliga-Saison den Titel holen (Foto: dpa). » - Mehr

Bühl