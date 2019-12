Laccario zieht die Blicke auf sich Von Patrick Bücheler



Der überragende Derbysieger kehrt auf die Bühne des großen Turfs zurück: Laccario, der neue Star des deutschen Rennsports, soll am morgigen Sonntag zum 147. Longines Großen Preis von Baden seine internationale Reifeprüfung absolvieren. In einem Rennen, das alles hält, was man sich von solch einem Ereignis erwartet, ist der Derbysieger der Hingucker, auf den sich alle Augen richten.



Es geht um 250 000 Euro Rennpreis, 150 000 Euro winken dem Besitzer des Siegers. Nachfolgend stellen wir die Starter vor. Nr. 1 Colomano



Maxim Pecheur



Der einstige Derby-Favorit ist eine feste Größe in der Spitzenklasse der deutschen Rennpferde, hier dennoch nur Außenseiter. Mit Maxim Pecheur geht Colomano aus dem Rennstall von Championtrainer Markus Klug seiner schwersten Aufgabe entgegen. Der Stall Reckendorf hat indes schon so manche Überraschung geschafft im Laufe der langen Besitzertätigkeit. Nr. 2 Communique



Joe Fanning



Der Jockey hat kürzlich sein 2 500. Rennen in 29 aktiven Jahren gewonnen, hier gibt es gute Chancen auf einen weiteren Sieg. Communique hatte beim letzten Start in Hoppegarten Pech, als er sich in der Startmaschine angestoßen hatte, dennoch Zweiter wurde. Trainer Mark Johnston rechnet sich richtig etwas aus. Besitzer ist Scheich Hamdam bin Mohammed al Maktoum. Das Pferd hat bereits sieben Rennen gewonnen, mehr als jeder Konkurrent. Nr. 3 Ghaiyyath



William Buick



Die Nachricht machte in den letzten Tagen die Runde: Der Hengst mit einem Namen mit kurioser Buchstabenabfolge soll Godolphins Nummer Eins für den Prix de l'Arc de Triomphe sein. Und dafür ist der Große Preis von Baden die Generalprobe. Das sagt alles. Charlie Appleby ist der Trainer, der in Iffezheim aufgewachsene William Buick der Jockey. Godolphin (Scheich Mohammed al Maktoum) hat das Rennen dreimal gewonnen, zuletzt 2018 mit Best Solution.



Nr. 4 Accon



Jiri Palik



Der Derbydritte ist einer der besten deutschen Dreijährigen, steht im Besitz des Kölner Krankentransporte-Unternehmers Holger Renz. Seine Firma heißt wie das Pferd. Championtrainer Markus Klug ist der Coach, Jiri Palik der Reiter. Accon kennt eigentlich nur gute Leistungen und kann hier durchaus in die Platzierung laufen. Nr. 5 Amiro



Alexander Pietsch



Bei aller Wertschätzung seiner Leistungen ist Amiro der krasse Außenseiter im Rennen. War im Deutschen Derby Vorletzter und hat es auch hier richtig schwer. Michael Figge ist in München für den Stall Mitadi der Trainer. Nr. 6 Ashrun



Olivier Peslier



Der Favoritenschreck des Rennens ist Ashrun. Startete seine Karriere in Frankreich bei Andreas Schütz, wechselte im Winter zu Andreas Wöhler nach Gütersloh, gewann einen wichtigen Derbytest und kürzlich im französischen Seebad Deauville. Ist bei drei Starts 2019 ungeschlagen, Besitzer ist der Stall Turffighter von Hans Wirth. Weltklassejockey Olivier Peslier sitzt im Sattel. Nr. 7 Laccario



Eduardo Pedroza



Der Derbysieger ist in diesem Jahr ebenfalls ungeschlagen. Hat vier lockere Siege bei vier Starts erreicht. Jetzt muss Laccario Trumpf bedienen. Jockey Eduardo Pedroza erreichte mit ihm seinen emotionalen ersten Derbysieg. Lange stand auch ein Start in einem Millionenrennen in den USA zur Debatte, dann entschied Besitzer Manfred Ostermann (Gestüt Ittlingen), in Iffezheim zu starten. Das Team Wöhler/Pedroza hat das Rennen 2013 mit Novellist gewonnen, Ostermann 1993 und 1994 mit dem unvergessenen Lando. Nr. 8 Akribie



Martin Seidl



Das dritte Pferd von Trainer Markus Klug im Rennen. Akribie startet für das Gestüt Röttgen. Die Zweite aus dem Preis der Winterkönigin war zuletzt Fünfte im Preis der Diana, sie muss sich allerdings deutlich steigern, um hier unter den ersten vier landen zu können. Martin Seidl hat ein solch großes Rennen noch nie gewonnen, war aber schon öfters platziert.



Nr. 9 Donjah



Lukas Delozier



Das große Fragezeichen des Rennens. 2018 ungeschlagen, konnte Donjah erst vor vier Wochen im Preis der Diana erstmals in diesem Jahr starten und wurde Sechste. Trainer Henk Grewe aus Köln marschiert auf sein erstes Championat zu, Lukas Delozier bleibt auch 2020 sein Stalljockey. Besitzer von Donjah ist Dr. Stefan Oschmann.

