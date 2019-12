Wie einst Robert Lewandowski

Karlsruhe

Die Null soll hinten wieder stehen Karlsruhe (red) - Der Karlsruher SC (Foto: GES) will sich diesen Sonntag bei Zweitliga-Mitaufsteiger VfL Osnabrück aus seinem Negativtrend befreien. Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Kiel (1:2) und den Hamburger SV (2:4) soll an der Bremer Brücke hinten die Null wieder stehen. » Weitersagen (red) - Der Karlsruher SC (Foto: GES) will sich diesen Sonntag bei Zweitliga-Mitaufsteiger VfL Osnabrück aus seinem Negativtrend befreien. Nach zuletzt zwei Niederlagen gegen Kiel (1:2) und den Hamburger SV (2:4) soll an der Bremer Brücke hinten die Null wieder stehen. » - Mehr

Weil

SVB will ersten Saisonsieg holen Weil (rap) - Tolle Moral nach Rückstand gezeigt und viele Chancen herausgespielt: Verbandsligist lieferte gegen den FC Teningen eine starke Vorstellung ab, die jedoch nur mit einem Punkt belohnt wurde. Bei Mitaufsteiger SV Weil soll am Samstag nun der erste Sieg her (Foto: Seiter). » Weitersagen (rap) - Tolle Moral nach Rückstand gezeigt und viele Chancen herausgespielt: Verbandsligist lieferte gegen den FC Teningen eine starke Vorstellung ab, die jedoch nur mit einem Punkt belohnt wurde. Bei Mitaufsteiger SV Weil soll am Samstag nun der erste Sieg her (Foto: Seiter). » - Mehr