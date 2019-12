Ein Vorsprun g für die Ewigkeit Von Daniel Delius



"Ein Monster! Ein absolutes Monster!" William Buick, Jockey für Scheich Mohammed Al Maktoum, aufgewachsen in Iffezheim, hat in seiner Laufbahn schon so manch großes Rennen gewonnen, doch so etwas wie gestern im Großen Preis von Baden ist ihm sicher auch noch nicht vorgekommen. Mit 14 Längen Vorsprung, was ungefähr dreißig Metern entspricht, gewann der vier Jahre alte Ghaiyyath den wichtigsten Grand Prix des deutschen Galopprennsports.



Es war, so waren sich die Historiker schnell einig, der vermutlich größte Vorsprung, mit dem in der 147 Jahre alten Geschichte dieses Rennens ein Pferd gewonnen hat. Die Aufzeichnungen gehen bis 1904 zurück, seitdem war Lomitas 1991 mit sieben Längen die Nummer eins. Der Rennverlauf war simpel und eigentlich war die Angelegenheit schon erledigt, als die neun Teilnehmer zum ersten Mal den Zielpfosten passiert hatten. Buick hatte die Spitze genommen, vergrößerte den Vorsprung, je länger das Rennen wurde. Am Ende ließ der Reiter den Hengst nur noch austrudeln. Donjah und Laccato, den besten deutschen Pferden, blieb nur das Nachsehen. "Ich bin sehr froh, Ghaiyyath im Stall zu haben", kommentierte Trainer Charlie Appleby den Sieg. "Wir hatten immer eine sehr hohe Meinung von ihm und auch stets gedacht, dass diese Strecke die beste für ihn ist." Bei der Frage, wohin der Weg mit diesem Ausnahmepferd jetzt gehen wird, verwies er auf den Boss: "Scheich Mohammed wird eine Entscheidung treffen, das ist schon ein Luxusproblem." Appleby ließ aber keinen Zweifel daran, dass er den Prix de l'Arc de Triomphe in Paris, das wichtigste Rennen des Jahres, in vier Wochen gerne ansteuern würde. Scheich Mohammed hatte Ghaiyyath schon als Fohlen von einem irischen Züchter gekauft, auf einer Auktion in England. Ein Schnäppchen war er nicht unbedingt, er kostete umgerechnet 1,3 Millionen Euro. "Er hatte immer etwas gesundheitliche Probleme, aber wir hatten Geduld mit ihm - und das hat sich heute ausgezahlt", sagte Appleby. Eine deutsche Rennbahn wird er wohl so schnell nicht wieder sehen. Er ist einfach zu gut. Für die heimischen Größen ging es darum, die Wunden zu lecken, denn die Niederlage war doch sehr deutlich. Der Besitzer des zweitplatzierten Pferdes sagte trotzdem: "Ich bin überglücklich." Stefan Oschmann, CEO des Dax-Konzerns Merck, ist Eigner der Stute Donjah, deren Reiter Lukas Delozier den Sieger zwar auch nur aus der Ferne sah, aber starker Zweiter wurde. "Der Trainer wollte lieber am Samstag im Stutenpreis laufen", verriet Oschmann. "Weil ich halt gerne Rennen gewinne", ergänzte Henk Grewe. Und ergänzte: "Das heute war schon eine großartige Vorstellung. Sie ist vielleicht derzeit das beste Pferd in Deutschland. Es war erst ihr vierter Start, nach einem unruhigen und von vielen Rückschlägen begleiteten Frühjahr hatte sie vor Iffezheim erst einen Auftritt im Preis der Diana in Düsseldorf absolviert, da war sie Sechste." Nun kündigte Oschmann an: "Nächstes Jahr greifen wir mit ihr richtig an". Manfred Ostermann, Züchter und Besitzer von Laccario, hatte sich das Rennen im Zimmer neben der Rennleitung hoch oben auf der Tribüne angesehen, er schritt trotz des dritten Platzes nicht unzufrieden die Treppe hinunter. "Die Pause nach dem Derby war doch sehr lang. Für mich hatte er noch ein paar Kilo zu viel auf den Rippen", sagte er. Trainer Andreas Wöhler sprach von dem "strammen Programm", das der Hamburger Sieger im Frühjahr zu absolvieren hatte, doch hatte Jockey Eduardo Pedroza schon vor einigen Tagen von der Unreife des Hengstes berichtet: "Er ist immer noch sehr grün." Zwei andere hocheingeschätzte Teilnehmer kamen am Ende nur im Trab durchs Ziel: Ashrun und Communique. "Mit Ashrun hat irgendetwas nicht gestimmt", meinte Trainer Andreas Wöhler. Für Communique war das Rennen nach einem Startverlust bereits früh gelaufen.

