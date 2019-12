Loffenaus kleine Serie endet deftig

TuS Oppenau -

TSV Loffenau 8:1.

Besser einmal 1:8 untergehen als acht Mal mit 0:1 verlieren, wird man sich in Loffenau sagen. Anfangs hielten die Schützlinge um Spielertrainer Patrick Ebner noch gut dagegen, doch mit dem Dreierpack des Verbandsliga-Absteigers innerhalb von drei Minuten vor der Pause war die Messe gelesen für die Gäste. Zum Schluss kam es dann noch ganz böse für Loffenau. Tore: 1:0 Herrmann (28.), 2:0 Keller (42.), 3:0 Müller (45.), 4:0 Hammad (45.+2), 5:0, 6:0 Abdalla (52., 75.), 7:0 Keller (87.), 7:1 Brecht (88.), 8:1 Müller (90.+2, FE).

FSV Altdorf -

SV Sinzheim 1:5.

Die Sinzheimer standen hinten wieder sicher - und schon reichte es zum ersten Sieg gegen indes harmlose und weiter sieglose Gastgeber, die in dieser Verfassung arge Probleme bekommen werden. Zur Heimpleite kamen die Verletzung von Spielertrainer Oswald und die Rote Karte für Keeper Maik Werner hinzu. Der Doppelschlag innerhalb von zwei Minuten zum 0:3 war vorentscheidend. Tore: 0:1 Dreher (2.), 0:2 Merkel (16.), 0:3 Göttler (18.), 1:3 Schmider (37.), 1:4 Dreher (40./FE), 1:5 Treml (73.) - Rote Karte: Werner (FSV, 63.)

Rot-Weiß Elchesheim -

SV Stadelhofen 3:1.

Den Gastgebern spielte sicherlich in die Karten, dass Gästetorwart Jochen Ziegler nach einer Notbremse bereits nach sieben Minuten die Rote Karte sah. Für ihn kam Braun ins Tor und Maier verließ den Platz. Und kurz danach hatte sich Braun bereits zwei Elchesheimer Treffer durch Neuzugang Tasli eingefangen. Wie aufgedreht kamen die Gäste nach der Pause aus der Kabine und zeigten trotz Bullenhitze bei ihrem Forechecking großen läuferischen Einsatz. Die Rot-Weißen machten sich in dieser Phase selbst das Leben schwer, weil sie gute Konterchancen in Überzahl nicht ausnutzten und gar noch kurzzeitig in die Bredouille kamen. Frisch machte kurz vor Schluss alles klar. Tore: 1:0, 2:0 Tasli (15., 23.), 2:1 Raz (28.), 3:1 Frisch (88.).

SC Hofstetten -

FV Langenwinkel 0:0.

Die beiden Aufstiegskandidaten lieferten sich wie in der Tabelle überwiegend einen Kampf auf Augenhöhe, beide Defensivreihen standen gut.

FV Würmersheim -

SV Oberwolfach 3:0.

Nach der ersten schwachen Vorstellung seit gefühlten anderthalb Jahren zog der Aufsteiger erstmals in dieser Saison den Kürzeren. Die Gäste agierten ungewohnt fahrig und fanden das gesamte Spiel über nie wirklich in die Partie. Der FVW stand defensiv gut , wirkte zielstrebiger und siegte verdient erstmals. Der Kehl-Elf steckte offensichtlich das anstrengende Pokalduell beim OFV noch in den Knochen, die Spritzigkeit fehlte völlig. Die Heimelf hingegen ging engagiert zu Werke, war immer einen Schritt schneller. Nach einer abgefälschten Flanke reagiert Wilke am schnellsten und bugsierte das Leder zum 1:0 ins Gehäuse (19.). Erneut Wilke aus spitzem Winkel erhöhte auf 2:0 (39.). Das dritte Tor durch Tasli entsprang einem klassischen Konter (71.). Gelb-Rote Karten: Bauer (88.) - Sum (85.), Herrmann (90.).

FV Ottersweier -

SC Offenburg 3:1.

"An Tagen wie diesen" dröhnte es nach dem Abpfiff des souverän leitenden Remigiusz Baran aus den Lautsprechern. Mit einem hart umkämpften, aber verdienten 3:1 über den bis dato ebenfalls noch punktlosen Mitaufsteiger schaffte der FVO erstmals in seiner 66-jährigen Vereinsgeschichte einen Erfolg auf überbezirklicher Ebene. Christoph Welle brachte die Gastgeber per Kopf im Anschluss an eine Ecke mit 1:0 in Führung (5.). Als die bis dahin harmlosen Gäste langsam in die Partie fanden, war es erneut "Goldköpfchen" Welle, der zum Pausenstand traf. Der defensiv bärenstarke Daniel Schmidt verwandelte einen Foulelfmeter zum vorentscheidenden 3:0 (47.). Keskin erzielte nur noch den Anschlusstreffer (58.). Danach übertrafen sich beide im Auslassen bester Möglichkeiten.

SV Oberachern II -

FV Schutterwald 1:1.

Wartmanns Blitztor (2.) reichte für den SVO nicht zum Sieg, Balta glich aus (55.). (mi/rm)