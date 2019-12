Taifun und Ubstadt-Weiher wirbeln erst spät

Vor den rund 300 Zuschauern war der Comet aus Durmersheim am Freitagabend bis zur Halbzeit das bessere Team in Mörsch. Jonas Burger brachte Durmersheim im Erwin-Schöffel-Stadion mit 1:0 in Führung. Kurz vor der Halbzeit verschuldete der Torschütze einen Elfmeter, als er Justin Tichatschek unsanft vom Motorrad holte. Patrick Palach übernahm Verantwortung und glich für den Taifun aus. Zwei Minuten waren dann im dritten Viertel gespielt, als erneut der Außenseiter in Führung ging: Burger brachte den Altmeister mit seinem zweiten Treffer mit 2:1 in Front. Die erneute Führung wirkte aber eher für die Hausherren belebend, der deutsche Meister kam anschließend immer besser ins Spiel. Manuel Fitterer drehte mit zwei Toren in der 48. und 56. Minute die Partie. Palach baute den Vorsprung in der 59. Minute auf 4:2 aus. Damit war der Widerstand der Gäste gebrochen. Robin Faisz (71.) und Palach (79.) sorgten für den am Ende auch verdienten 6:2-Erfolg für Mörsch.

Auch im Derby zwischen dem Ubstadt-Weiher und Philippsburg tat sich der Favorit lange schwer. Zwar gingen die Gastgeber im ersten Viertel durch Tore von Dennis Ring (2.) und Lucca Böser (4.) schnell in Führung, Philippsburg hielt aber dagegen. Zudem war bei Ubstadt-Weiher das urlaubsbedingte Fehlen von Jens Kehrer, Kevin Fröhlich und Kevin Gerber bemerkbar. Jan Zoll konnte für Philippsburg in der 24. und 27. Minute ausgleichen. Marco Weis gelang zwar das 3:2 in der 33. Minute, doch Jan Zoll war in der 35. Minute zum 3:3 zur Stelle. Weis gelang aber mit dem Halbzeitpfiff die 4:3-Führung für die Hausherren, die auch den besseren Start ins dritte Viertel erwischten: Böser (42.) und Ring (48.) erhöhten auf 6:3. Sven Zoll verkürzte in der 55. Minute auf 6:4. Trotzdem waren die Gastgeber vor den rund 200 Zuschauern nun das spielbestimmende Team. Weis erhöhte mit einem Doppelschlag (56. und 60.) auf 8:4 für seine Farben. Philippsburg gab sich nicht auf und kam in der 68. Minute durch Jan Zoll zum 8:5. Ring erhöhte im Gegenzug auf 9:5. Den Schlusspunkt unter die rassige Partie setzte Daniel Kranefeld mit seinem Tor zum 9:6-Endstand.

Jan Zoll war nach der Partie nicht zufrieden: "Mit einer besseren Erfolgsquote vor dem Tor wäre durchaus mehr drin gewesen. Wir waren zu Beginn nicht ganz wach und lagen schnell mit 0:2 zurück. Diesen Rückstand konnten wir aber ausgleichen. Anfangs des dritten Viertel war dann allerdings der Wurm drin und Ubstadt-Weiher zog davon. Das Team hat aber dennoch nie aufgesteckt und gekämpft bis zum Schluss."

Nur im ersten Viertel hatte Puma Kuppenheim derweil am Sonntagnachmittag Probleme mit dem MBV Budel. Vor allem die Chancenauswertung ließ beim Tabellenführer noch zu Wünschen übrig. Den einzigen Treffer vor 250 Zuschauern erzielte Benjamin Walz nach sieben Minuten. Im zweiten Viertel nahm Kuppenheim an Fahrt auf. Max Schmitt erhöhte in der 22. Minute auf 2:0. Budel spielte gefällig mit und kam ebenfalls zu Torchancen. Kenny Houben verkürzte in der 24. Minute für die Niederländer. Max Schmitt stellte in der 28. Minute den alten Vorsprung wieder her. Allerdings konnte Miel Looijmans im Gegenzug nur eine Minute später auf 3:2 verkürzen.

Bis zur Halbzeit zogen die Hausherren aber das Tempo an: Max Schmitt (33.), Walz (34.) und Ali Topkaya (35.) erhöhten auf 6:2 für Kuppenheim. Auch nach der Halbzeit blieben die Pumas weiter bissig. Schmitt (43.) und Walz (51.) bauten die Führung weiter aus. Mit einem 8:2 ging es in die letzten 20 Minuten. Hier waren dann noch einmal Walz (62.), Topkaya (65.) sowie Schmitt (68.) zum Endstand von 11:2 erfolgreich. (tm)