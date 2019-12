Enger Kampf um die Meisterschaft Tischtennis-Bezirksliga der Männer wird in der kommenden Saison ein recht enger Kampf um die Meisterschaft erwartet. Zwischen den Teams der Spvgg Ottenau III, die mit Sebastian Graf, Klaus Wallner und Andreas Gorjup auf den ersten drei Positionen sehr stark besetzt sind, und der zweiten Mannschaft der TTF Rastatt, die mit Martin Hamhaber, Simon Henkel, Tobias Prestenbach und Robert Lakmann gleich vier letztjährige Verbandsliga-Akteure im Aufgebot nominiert haben, ist ein heißer Zweikampf zu erwarten - vorausgesetzt, die beiden Teams spielen in Bestbesetzung. Nach Q-TTR Punkten verfügt der TB Sinzheim mit Yaiwinder Saini (1 885) und Maik Deißler (1 809) über das Topduo der Liga, zur Position drei klafft jedoch eine große Lücke, so dass Sinzheim wohl kaum ganz vorne mitspielen kann. Der TTV Bühlertal verstärkte sich zur neuen Saison mit Daniel Tross, zum Rastatter TTC kehrte Robert Krämer von der TTG Bischweier zurück. Nach der holprigen Saison im Vorjahr wollen beide Mannschaften diesmal keineswegs in die Abstiegszone geraten. Einen Platz im Mittelfeld haben der TB Gaggenau und der TTC Iffezheim II im Visier, schwer könnte es für den TV Gernsbach werden. Können die beiden Aufsteiger TTC Rauental II und der TV Bühl in der höchsten Spielklasse des Bezirks mithalten? Bühl schwimmt jedenfalls nach dem Durchmarsch auf einer Erfolgswelle. Acht Mannschaften gehen derweil in der Bezirksliga der Frauen an den Start. Die Favoritenbürde obliegt in dieser Saison der zweiten Mannschaft des TTC Iffezheim. Der Vorjahresmeister Rastatter TTC spielt in unveränderter Aufstellung und ist wie im Vorjahr weit vorne zu erwarten. Der TTV Gamshurst II, der TTC Muggensturm und die TTF Rastatt III könnten eine gute Rolle spielen. Für den Liganeuling TTV Bühlertal und die beiden Teams des TTC Iffezheim III und IV wird es sicherlich nicht einfach werden, gegen die anderen Teams mitzuhalten. In der Männer-Bezirksklasse ist der TV Neuweier nach Q-TTR Punkten am besten bestückt. Hinter Topspieler Thorsten Paul (1642) verfügen die fünf erstnominierten Spieler allesamt über mehr als 1 500 Punkte. Die Teams des TTV Kappelrodeck, des TTV Au am Rhein, des TTV Muckenschopf, des TTC Iffezheim III und des TV Lichtental werden versuchen, dem TV Neuweier erfolgreich Paroli zu bieten. Nicht leicht wird es für den TB Bad Rotenfels II, der nach TTR Punkten hinter der Konkurrenz angesiedelt ist. Kann die TTG Bischweier den Abgang der Nummer eins Krämer kompensieren? Wie kommen der SV Weitenung und der Aufsteiger TTC Muggensturm aus den Startlöchern? Für beide Teams heißt es, eifrig Punkte für den Klassenverbleib zu sammeln. In der Kreisklasse A, Staffel 1 führt in dieser Runde kein Weg an der TTG Ötigheim vorbei. Mit Markus Becker (von den TTF Rastatt, 1 700) und Lars Kohm (1 690) spielen bei den Telldörfern die beiden Akteure mit den höchsten Q-TTR Punkten. Hinter der Nummer drei Michael Happold finden sich mit Kevin Tep, Lukas Grünbacher und der Nummer sieben Matteo Scherer drei talentierte Nachwuchskräfte im Team, die es weit bringen können. Ob die Konkurrenten TuS Durmersheim und der Spvgg Ottenau IV gegen Ötigheim etwas ausrichten können? Ganz anders sieht es in der Kreisklasse A, Staffel 2 aus. Hier ist eine Vielzahl von Teams auszumachen, die ganz vorne um den Titel mitspielen können. Dazu gehören unter anderem der TuS Sasbachried, die zweiten Mannschaften des TV Bühl, TB Sinzheim, TTV Bühlertal und der TTC Iffezheim IV. Von den acht Mannschaften in der Kreisklasse B, Staffel 1 werden den beiden Teams aus der Barockstadt dem Rastatter TTC II und dem TTC Rauental III die besten Meisterchancen eingeräumt. Die TTF Rastatt III sind in der Kreisklasse B, Staffel 2 der Topfavorit. Vier Akteure liegen nach Q-TTR-Punkten über der 1 500er-Marke. Auch die Positionen fünf und sechs kommen über eine höhere Punktezahl als alle anderen Spieler in der Liga. Meisteranwärter in der Kreisklasse C sind der TTV Gamshurst III und der TTC Muggensturm III. Als Favorit geht der TV Bühl III in der Kreisklasse D 1 ins Rennen, gute Chancen auf den Titel haben die dritten Mannschaften des TuS Durmersheim und des SV Weitenung in der Kreisklasse D 2. Eine Prognose für die Kreisklasse D 3 ist unter den sechs Mannschaften kaum sinnvoll, da sich viele Akteure erstmals an einer Medenrunde beteiligen. (ti)

