Alarmierende Faktoren

Der Mittelfeldmann nahm damit die Worte seines Trainers vorweg: "Wir müssen nach einem Rückstand kühlen Kopf bewahren." Im Übrigen, so Alois Schwartz, müsse der KSC an der Defensive arbeiten. "Bisher haben wir immer 4-4-2 gespielt, vielleicht braucht es mal einen fünften Mann im Mittelfeld, um mehr Stabilität reinzubekommen", überlegte er. Ruhe und defensive Ordnung sind also die offiziellen Lernziele für die Tage bis zum Heimspiel gegen Sandhausen am übernächsten Freitag.



Aber reicht es aus, ausschließlich defensiv zu denken? Alarmierend sind schließlich auch drei andere Faktoren: Erstens, dass der KSC in so gut wie jedem Spiel fußballerisch unterlegen ist und selbst in Heimspielen kaum einmal längere Ballbesitz-Phasen hat. Zweitens, dass die gegnerischen Trainer den Karlsruher Plan meist in wenigen Worten erklären können. Und drittens: Dass beides beim KSC offenbar nicht als Problem gesehen wird.

Denn tatsächlich folgt das Karlsruher Offensiv-Spiel häufig dem gleichen Schema: Der lange Ball aus der eigenen Abwehr heraus ist bevorzugtes Mittel der Spieleröffnung. Wenn der dann ankommt und das gegnerische Zentrum versperrt ist, werden von den Seiten hohe Bälle in den Strafraum gespielt. Auch in Osnabrück zogen Marc Lorenz und Burak Camoglu auf den offensiven Außenbahnen kaum einmal nach innen, wie überhaupt die Grundordnung beim KSC statisch ist. Rochiert wird in keinem Mannschaftsteil.

Dass das auch anders geht, zeigte mal wieder der Gegner. VfL-Coach Daniel Thioune hatte für den KSC auf ein 4-1-4-1 umgestellt - in der Hoffnung, dass seine flinken, wuseligen Spieler zwischen den Ketten viel Platz haben würden, um immer wieder für Überraschungsmomente zu sorgen. Diese Hoffnung erfüllte sich: Marcos Alvarez, Anas Ouahim und die Mittelfeldspieler schwammen munter zwischen den Karlsruher Reihen, die weder die schnellen Seitenverlagerungen noch die Rochaden der Osnabrücker Offensivspieler in den Griff bekamen. Man könnte auch sagen: Der VfL hatte sich gut auf seinen Gegner vorbereitet.

Aus Karlsruher Sicht muss es jedenfalls besorgniserregend wirken, wie deutlich Spieler und Funktionäre der Osnabrücker bei aller gebotenen Höflichkeit erzählten, wie es einfach es war, sich auf die KSC-Spielweise vorzubereiten: "Es gab nur eine Antwort auf die langen Bälle der Karlsruher", sagte beispielsweise Ouahim: "Wir mussten in Ballbesitz unser Spiel durchziehen. Das haben wir perfekt gelöst." Ebenso unzweideutig äußerte sich Trainer Thioune: "In dem Moment, wo die Bälle hoch flogen, mussten wir sie schnell wieder auf den Boden holen." Das gelang gut, spielerisch war der KSC in Osnabrück jedenfalls nicht zum ersten Mal in den letzten Monaten krass unterlegen.

Darauf angesprochen, betonte Schwartz am Sonntag, dass er die Spielwiese auf die Spielertypen zurechtschneiden müsse, die er vorfindet. Was er meint: Hohes Pressing, das nach hinten Räume öffnet, verbietet sich, wenn man in der Defensivzentrale Spieler wie David Pisot und Daniel Gordon hat, die ihre Stärken im Zweikampf und im Kopfball haben, aber Probleme bekommen, wenn sie in Laufduelle geraten. Das mag zutreffen und erklären, warum der KSC in jedem Spiel gut 20 Meter tiefer steht als die meisten Konkurrenten. Es erklärt aber nicht, warum so selten von hinten heraus aufgebaut wird und warum in der vorderen Reihe so selten kurze, schnelle Passfolgen zu sehen sind.

Nun ist Schwartz ein Trainer, der schnell grundsätzlich wird, wenn er aufkeimende Kritik spürt. Und er hat ja auch völlig Recht, wenn er vor überzogenen Erwartungen warnt, den Klassenerhalt als einziges realistisches Ziel benennt und zurecht darauf verweist, dass er es war, der den KSC in den letzten zwei Jahren zu einer wettbewerbsfähigen Zweitligamannschaft geformt hat. Sechs Punkte aus fünf Spielen sind zudem keine katastrophale Bilanz, die Gegentorflut - 12 Tore in fünf Partien - ist längst als Problem erkannt. Es geht also nicht um eine Generalkritik, sondern darum, dass das Karlsruher Spiel nicht zu ängstlich und zu ausrechenbar ist, um in einer Liga zu bestehen, in der man nicht wie in der dritten Liga darauf vertrauen kann, dass schon die individuelle Überlegenheit auf den meisten Positionen für einige Punkte sorgen wird. In der Aufstiegssaison habe auch niemand fehlende spielerische Elemente angeprangert, entgegnete Schwartz am Sonntag auf Fragen nach dem Spielstil. Das allerdings stimmt nicht.