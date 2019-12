"Fast wie früher"

In den nächsten Tagen wird sich entscheiden, ob die 18 000 Zuschauer am Finaltag der Großen Woche in Iffezheim das aktuell beste Rennpferd der Welt gesehen haben. Mit 14 Längen Vorsprung deklassierte der vierjährige Hengst Ghaiyyath die deutsche Stute Donjah auf den zweiten Platz, fast fünf Längen dahinter kam Derbysieger Laccario auf Platz drei ins Ziel des international wichtigsten deutschen Galopprennens.

Die aktuelle Weltrangliste führt die französische Stute Enable an, doch die 14 Längen von Iffezheim und die Art und Weise des Sieges haben den internationalen Juroren mächtig imponiert. Solche Renn-Resultate gehen in wenigen Minuten um die Welt. Ganz besonders, wenn es sich wie beim "G-Pferd" um einen Vollblüter aus dem Imperium der Maktoum-Scheichs handelt. Zudem wurde das Rennen live nach Dubai übertragen. Kommentator war der 79-jährige David Conolly-Smith: "Ich habe so etwas noch nie gesehen," berichtete er fassungslos live in die Heimat des Pferdebesitzers. Das deutsche Wettportal "pferdewettten.de" passte den Siegkurs von Ghaiyyath für den Prix de l`Arc de Triomphe am 6. Oktober in Paris sofort auf 8:1 an. Favoritin im wichtigsten Rennen der Welt bleibt mit 2,1:1 auf Sieg zwar die zweifache Arc-Siegerin Enable, alle Fachleute waren sich am Sonntag in Iffezheim aber einig: Enbale muss sich gegen das G-Pferd warm anziehen.

Zwei Rennen vor dem Grand Prix bekam der größte Rennstallbesitzer der Welt bereits den Sieg seines Favoriten Vintager im Oettingen-Rennen übertragen. Dieses 70 000 Euro-Europa-Gruppe-II-Rennen haben die Scheichs unter dem Patronat von Darley jahrelang gesponsert. Diesmal nicht mehr, eine Grundsatz-Entscheidung, nicht speziell gegen Iffezheim gerichtet. Auch im Oetttigen-Rennen saß der 31-jährige William Buick im Sattel. Als seine Eltern Maria und Walter Buick im Europa-Stall der Familie Jensen in Iffezheim einen Trainingsbetrieb führten, ging der am 22. Juli 1988 in Oslo geborene Spitzenjockey in der Renngemeinde in die Kita und ein Jahr lang zur Schule. Von der deutschen Sprache der Kindheit ist aber nichts geblieben. So bezeichnete er seinen Grand-Prix-Sieger auch auf Englisch als "Monster".

Die beiden Siege im Oettingen-Rennen durch Vintager und im Großen Preis mit Ghaiyyath waren die Krönung der Dominanz des im englischen Vollblut-Mekka verwalteten Imperiums des 70-jährigen Dubai-Scheichs. Die Baden-Baden-Auktionsgesellschaft (BBAG) schickt Rechnungen für vier Pferde zu einem Gesamtpreis von 2 050 000 Euro nach Newmarket. Das Motto war: Wenn die Agenten ein Pferd wollen, dann kauften sie es auch. Geld spielte keine Rolle. Neu sind die Maktoums übrigens in Baden-Baden absolut nicht. Schon vor 20 Jahren tauchten sie hier auf, ließen in Brenners Park-Hotel auch schon mal viel Bargeld in einem Safe zurück, das eine gleichfalls vermögende deutsche Pferdebesitzerin aber brav ablieferte.

Sehr zufrieden äußerte sich die Baden-Racing-Gesellschaft zur Großen Woche. Geschäftsführerin Jutta Hofmeister sagte etwa: "Trotz der extremen Hitze an den ersten fünf Tagen und den zum Teil kleinen Feldern haben wir bei allen wichtigen Kennzahlen deutlich zugelegt. Viele haben uns mit den Worten beglückwünscht: Das war fast wie früher." Den Veranstalter-Angaben zufolge wurden 69 000 Zuschauer gezählt. Der Gesamt-Wettumsatz betrug 3,148 Millionen Euro, acht Prozent mehr als im Vorjahr, 35 Prozent davon kamen durch die Außenwetten zustande. Mit vier Siegen war Adrie de Vries erfolgreichster Jockey, Henk Grewe mit ebenfalls vier Erfolgen gewann das Trainerchampionat. Die Iffezheimer Trainer gewannen zwei Rennen: Lennart Hammer-Hansen mit Arktis und Miroslav Rulec mit Divahora. Es war auch schwer gegen die geballte Konkurrenz. Diese Erfahrung machten nicht nur die Iffezheimer Trainer, sondern auch etliche Betreiber großer Rennställe aus dem Rheinland.