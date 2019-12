Knapp an Bronze

Eine wahrlich lange, aber sehr erfolgreiche Schwimmsaison ging für Giulia Goerigk (Foto: pr) jüngst mit der Teilnahme an der Junioren-Weltmeisterschaft in Budapest zu Ende. Die 16-Jährige aus Bühlertal, die ihre Karriere beim TV Bühl begann und mittlerweile für die SGR Karlsruhe startet, schrammte in Ungarn mit der Staffel über 4 x 200 Meter Freistil an Bronze vorbei.

Während die übrigen deutschen Asse nach der DM in Berlin, wo sich Goerigk über 400 Meter Lagen zur deutschen Meisterin gekrönt hatte, in den verdienten Urlaub fuhren, sprang die Bühlertälerin bei der Junioren-WM gegen Konkurrentinnen aus wie den USA, Australien oder Kanada nochmals ins Wasser. Das Hauptaugenmerk lag laut Mitteilung auf der 4 x 200-Meter-Freistil-Staffel, für die Goerigk neben den Strecken über 200 Meter Rücken und Lagen vom Deutschen Schwimmverband (DSV) nominiert worden war. Ein Start über ihre Paradestrecke über 400 Meter Lagen war nicht vorgesehen.

Im Vorlauf des Staffelwettbewerbs verbesserte Goerigk, die an Position drei schwamm, ihre Bestzeit über 200 Meter Freistil um mehr als eine Sekunde. Auch deshalb qualifizierte sich die Staffel mit der viertschnellsten Zeit hinter den Teams der USA, Australien und Kanada für das Finale.

Hier übernahm Goerigk sogar die Aufgabe der Schlussschwimmerin. Mit einer Zeit von 2:01,85 Minuten steigerte sie ihre Bestzeit nochmals um eine weitere Sekunde, konnte jedoch nicht verhindern, dass die Kanadierinnen noch vorbeizogen und dem DSV-Team die angestrebte Bronzemedaille wegschnappten. Der vierte Platz war für Goerigk und ihre Mitstreiterinnen Maya Tobehn, Zoe Vogelmann und Rosalie Kleyboldt dennoch ein so nicht erwarteter Erfolg, heißt es weiter.

Nach der kräftezehrenden Saison mit der Junioren-EM in Kasan sowie der DM war nach der Staffel dann allerdings sprichwörtlich die Luft raus. Über 200 Meter Lagen und Rücken schwamm Goerigk zwar im Bereich ihrer Bestzeiten, schaffte jedoch den direkten Sprung in die Finals nicht. Und so durfte sich Goerigk endlich auf ihren verdienten Urlaub freuen. (red)