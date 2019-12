Baden hält die Klasse

Bei den Mannschaftsmeisterschaften der Landesverbände des Deutschen Tennis Bunds in Brauweiler hat sich die Auswahl Badens in der AK 40 den Klassenerhalt in der Gruppe B gesichert - ein Erfolg für den Aufsteiger, der verletzungsgeschwächt mit nur sechs Spielern an den Mittelrhein gereist war, wie es in einer Mitteilung heißt. Maßgeblichen Anteil am positiven Abscheiden hatten Claudine und Isabelle Wilk, die Regionalligaspielerinnen des TC Blau-Weiß Gaggenau. Thomas Randel (TC Durlach), Daniel Hund (TC 02 Weinheim), Diana Vogt-Bruder (FSSV Karlsruhe) und Christopher Ziem (TC Mengen) packten ebenso ihre Rackets aus.

Gegen die Gastgeber Mittelrhein, die doppelt so viele Spieler aufbieten konnten, kassierten die Badener trotz der Siege von Claudine und Isabelle Wilk in den Einzeln sowie im Doppel eine 3:6-Niederlage.

Besser lief es im Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt gegen Berlin-Brandenburg. Dabei brachte das Wilk-Duo erneut ihre drei Spiele nach Hause. Während Ziem und Randel ihre Duelle nicht gewinnen konnten, fegte Vogt-Bruder ihre Gegnerin regelrecht vom Platz. Hund baute die Führung weiter aus, für die endgültige Entscheidung sorgten dann Vogt-Bruder und Ziem durch ihren Sieg im Mixed-Doppel.

Den Aufstieg in Gruppe A feierte derweil die Auswahl vom Mittelrhein. Den Meistertitel sicherte sich wie im Vorjahr das Team vom Niederrhein. (red)