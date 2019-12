Gelingt Neuweier der nächste Coup?

"Wir fahren mit breiter Brust dort hin", sagt FCN-Trainer Mario Breig. Das Selbstvertrauen des FC Neuweier wird unter anderem von der Tatsache gespeist, dass die Mannschaft all ihre Pflichtspiele der bisherigen Saison gewonnen hat: dreimal in der Liga - zuletzt das Spitzenspiel bei der SG Stollhofen/Söllingen - sowie im Pokal gegen Unzhurst. "Wir sind gut drauf", betont Breig, der allerdings keinen Platz für Überheblichkeit lässt, auch wenn der FV Steinmauern in der A Nord mit null Punkten am Tabellenende steht. "Die spielen immerhin noch eine Klasse höher als wir", sagt Breig, der sein Team gestern zum Training auf den Kunstrasen bat - als optimale Vorbereitung auf die heutige Partie.

Während der SV Scherzheim den klassenhöheren A-Ligisten SV Bietigheim zu einem weiteren Showdown von Klein gegen Groß bittet, steigt das Topduell des Achtelfinales im Münzwald, wo der SV Ulm den Rastatter SC/DJK zum einzigen Bezirksliga-Duell empfängt. Vor anderthalb Wochen traf man sich an gleicher, die Ligapartie endete mit einem 2:2-Unentschieden. Auch deshalb rechnen beide Trainer mit einer engen Kiste. SVU-Coach Oliver Bethge geht von einem "offenen Duell" aus, sein Gegenüber Christian Unic bemüht das viel zitierte Spiel "auf Augenhöhe. Wir wollen natürlich weiterkommen, vor allem weil der Start in der Liga nicht so gut war". Immerhin: Beim jüngsten Remis in Ulm machte Unics Team in Unterzahl ein 0:2 wett.

Der FV Ötigheim muss im vorderen Achertal beim FSV Kappelrodeck/Waldulm antreten, wo der heimische Bezirksligist klarer Favorit ist. Allerdings: Schon in Runde zwei traf der FSV mit dem SV Sasbachwalden auf ein A-Klassse-Team und setzte nur mit Mühe und Not durch. Kein leichtes Unterfangen erwartet obendrein den FV Muggensturm, der den FV Ottersdorf zu Gast hat. Auf dem Papier ist es ein Duell Bezirksliga gegen Kreisliga A. Doch der Schein trügt etwas: Der FVM stieg erst vor der Saison auf, der FVO ab.

Ein Kurstadt-Derby steht derweil zwischen dem FC Lichtental und dem FV Haueneberstein an. "Es geht ums Viertelfinale, da wollen wir natürlich gewinnen", sagt Lars Kunz vor dem Heimspiel, fügt aber hinzu: "Nicht um jeden Preis!" Damit spielt der FCL-Trainer auf die angespannte Personallage an. Mit der Fokussierung auf dem Klassenerhalt in der Bezirksliga sollte der kleine Kader nicht weiter ausgedünnt werden. Positiv gestimmt ist Kunz, weil nach dem verkorksten Saisonstart mittlerweile mehr Rädchen ineinandergreifen. Mit einem dezimierten Kader kennt sich seit dem vergangenen Wochenende auch Thorsten Kratzmann leidlich aus. Beim Sieg gegen Achern hat sich Schlüsselspieler Marlon Kunze mit großer Wahrscheinlichkeit das Kreuzband gerissen. "Das tut uns schon sehr weh", so der FVH-Spielertrainer. Bange machen gilt aber nicht: "Ich gehe auf den Platz, um jedes Spiel zu gewinnen, egal in welcher Liga der Gegner spielt", betont Kratzmann, der im Derby vor allem auf die Offensivpower seiner Mannschaft vertraut.

Über große Qualität im Spiel nach vorne verfügt auch der FV Gamshurst. Das bekam jüngst die Reserve des VfB Bühl zu spüren, die der FVG in der Kreisliga A mit 5:0 deklassierte. Auch im Pokal hat das Team von Trainer Daniel Wayhoff schon für Furore gesorgt und den Bezirksliga-Aufsteiger FC Schwarzach eliminiert. Insofern ist Raphael Oremek vor dem heutigen Duell gewarnt. "Das wird eine ganz schwere Aufgabe", weiß der Trainer des FV Bad Rotenfels, für den "die Ligazugehörigkeit im Pokal keine große Rolle" spielt. Beim Bezirksligisten ist man aber prinzipiell guter Dinge, dass man sich nach dem jüngsten Dämpfer in der Liga gegen Ulm in Gamshurst wieder etwas Selbstvertrauen holen kann. Noch ein wenig gedulden müssen sich derweil der FV Plittersdorf und der FC Lichtenau, die Partie wird erst in der nächsten Woche angepfiffen.