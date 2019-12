Nur Nzeocha übersteht den Cut

Die NFL feiert Geburtstag. In der Football-Profiliga steht die 100. Saison auf dem Programm. Den Saisonauftakt in der Nacht zum Freitag zwischen den Chicago Bears und den Green Bay Packers überträgt ProSieben. In der regulären Saison zeigt der Spartensender ProSieben Maxx sonntags jeweils zwei Spiele live sowie ein weiteres im Live-Stream.

Mit einer Ausnahme werden die deutschen Spieler Zuschauer sein. Nur Mark Nzeocha wurde bei den San Francisco 49ers in den finalen 53er-Kader aufgenommen. Die Runningbacks Jakob Johnson (New England Patriots) und Christopher Ezeala (Baltimore Ravens) sowie Tight End Moritz Böhringer (Cincinnati Bengals) ergatterten Plätze in den Practice Squads ihrer Teams, wobei nur Johnson im Saisonverlauf in den regulären Kader befördert werden könnte. Receiver Equanimeous St. Brown, der bei den Green Bay Packers als wichtiger Spieler eingeplant war, verletzte sich in der Vorbereitung schwer und fällt für die gesamte Saison aus.

Titelverteidiger sind die New England Patriots mit Star-Quarterback Tom Brady. Der mittlerweile 42-Jährige geht in seine 20. NFL-Saison und braucht seit seinem Triumph im Februar beide Hände, um seine nun sechs Ringe an den Fingern unterzubringen. Nach dem Rücktritt von Bradys Allzweckwaffe Rob Gronkowski gibt es bei den Patriots aber Fragezeichen. Ebenfalls zu den heißesten Anwärtern zählen die Kansas City Chiefs mit Quarterback Patrick Mahomes, der zum wertvollsten MVP der Vorsaison gewählt wurde. Auch die Los Angeles Rams, die im Super Bowl den Patriots unterlegen waren, wollen wieder angreifen. Als Geheimfavorit gelten die lange Jahre bemitleideten Cleveland Browns.

Im Zuge einer Regeländerung waren Topstars wie Brady oder Antonio Brown gezwungen, sich einen neuen Kopfschutz zu besorgen. Mehrere Modelle, die im Vorjahr noch erlaubt waren, erhielten keine Zulassung mehr. Brown war zwischenzeitlich derart verärgert, dass er drohte, kein Spiel für Oakland zu bestreiten, wenn er seinen alten Helm nicht zurückbekommt. Eine weitere Regeländerung ist eher kleiner Natur: Pass Interferences, also regelwidrige Behinderungen eines Passempfängers, dürfen nun durch den Videobeweis überprüft werden. Im Halbfinale der letzten Saison kostete eine krasse Fehlentscheidung den New Orleans Saints den Super-Bowl-Einzug. Der Sturm der Entrüstung war riesig, die TV-Bildschirme in Louisiana blieben im Finale zumeist schwarz. (dpa)