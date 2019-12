Spannendes Rennen um die Playoffs

Die Motoball-Bundesliga Süd biegt auf die Zielgerade der Saison ein und verspricht noch jede Menge Spannung. Während es an der Spitzenposition des MSC Puma Kuppenheim nichts zu deuteln gibt, balgt sich ein Trio um den vierten Platz, der zur Teilnahme an den Playoffs berechtigt. Am 13. Spieltag empfängt der MSC Philippsburg am Samstag den MSC Malsch. Die beiden Konkurrenten Comet Durmersheim und MBV Budel treffen am Sonntag im direkten Duell aufeinander. Komplettiert wird der Spieltag von der Partie MSC Ubstadt-Weiher gegen Puma Kuppenheim. Der MSC Taifun Mörsch hat spielfrei.

Philippsburg will seine Chance nutzen: Der Tabellenfünfte hat noch zwei Aufgaben vor sich, um die Qualifikation für die Playoffs zu schaffen. Aktuell hat Philippsburg einen Punkt Rückstand auf den Tabellenvierten Durmersheim. "Wir können noch sechs Punkte holen, Durmersheim nur noch drei, da der Comet nur noch ein Spiel hat", rechnet Jan Zoll vor. Gegen Malsch ist ein Sieg fest eingeplant, auch wenn man den Tabellenletzten nicht unterschätzen darf. "Es ist eine Pflichtaufgabe für uns und wir werden diese konzentriert angehen", so Zoll. Dann steht am letzten Spieltag das Duell in Budel an. "Ein echtes Endspiel", wie Zoll weiß. Los geht es erst einmal gegen Malsch am Samstag um 18 Uhr.

Ebenfalls schon um 18 Uhr empfängt am Samstag Ubstadt-Weiher die Pumas aus Kuppenheim. Die Gäste können mit einem Sieg in der Spargelstadt die Südmeisterschaft am vorletzten Spieltag fix machen. Der Tabellendritte Ubstadt-Weiher will dagegen mit einem Erfolg die Chance auf Platz zwei wahren. Mit einem Sieg gegen den Spitzenreiter würde man am spielfreien MSC Taifun Mörsch vorbeiziehen.

Am Sonntagnachmittag empfängt Comet Durmersheim den MBV Budel im Oberwald-Stadion. Für beide Teams geht es nur um Platz vier. Budel liegt einen Punkt hinter dem Altmeister und muss darum gewinnen, um noch eine Chance auf die Playoff-Qualifikation zu haben. Mit einem Sieg würde es am letzten Spieltag zu einem echten Endspiel zwischen den Niederländern und Philippsburg kommen. Der Comet zeigte zuletzt beim Spiel in Mörsch eine gute Leistung, auch wenn es am Ende eine klare Niederlage gab. Nun will der Altmeister seine Hausaufgaben machen, um am Ende doch die Playoff-Teilnahme zu feiern. (tm)