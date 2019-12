Aufstand der B-Ligisten Die B-Ligisten FC Neuweier und SV Scherzheim sowie das A-Klassen-Team des FV Ottersdorf haben für Überraschungen in der dritten Runde des Fußball-Bezirkspokals gesorgt. Dem FCN reichte ein 2:2 in Steinmauern für den Einzug ins Viertelfinale, Scherzheim dominierte den klassenhöheren SV Bietigheim. Der FVO setzte sich in Muggensturm durch. In zwei Bezirksliga-Duellen behielten der SV Ulm (gegen den Rastatter SC/DJK) und der FV Ötigheim (beim FSV Kappelrodeck) die Oberhand.



FV Muggensturm - FV Ottersdorf 1:2. Die stark ersatzgeschwächten Hausherren - es fehlte ein halbes Dutzend Stammkräfte - fand zunächst nicht in die Zweikämpfe und folglich auch nicht ins Spiel. Mit der 2:0-Führung im Rücken schalteten die eine Liga tiefer angesiedelten Gäste einen Gang zurück, weshalb Muggensturm mehr Spielanteile verbuchen konnte, aber nie wirklich zwingend vor das Ottersdorfer Tor kam. Der FVM kämpfte nach Kräften, doch insgesamt geht der Gästesieg in Ordnung. Tore: 0:1 Kalkbrenner (9.), 0:2 Sutter (28.), 1:2 Wulf (79.). SV Ulm - Rastatter SC/DJK 7:4. Den Zuschauern wurde eine rassige Partie geboten, in der Rastatt spielerisch das bessere Team war, aber im Vergleich mit den Ulmern die noch schwächere Abwehr stellte. Drei Treffer innerhalb von vier Minuten kurz nach der Pause bedeuteten die Vorentscheidung im Bezirksliga-Duell, wobei der RSC beim Stand von 6:4 die Chance hatte, das Spiel nochmals zu drehen. Tore: 1:0 F. Ernst (10.), 1:1 G. Riili (14.), 2:1 Müller (15.), 2:2 Neff (27.), 3:2 Müller (45.+1), 4:2 Eigentor Schneider (49.), 5:2 Müller (50.), 6:2 F. Ernst (53.), 6:3 Memisevic (69.), 6:4 Vajic (74.), 7:3 F. Ernst (90.+1). FV Gamshurst - FV Bad Rotenfels 0:3. Die erste Hälfte war ausgeglichen, der Abstauber zum 0:1 kurz nach der Pause war dann der Rotenfelser Dosenöffner fürs Viertelfinale. In der Folge spielte der klassenhöhere Bezirksligist seine Tempovorteile gekonnt aus. Tore: 0:1 Buchholz (48.), 0:2 Zimmer (57.), 0:3 Hertweck (83.). FC Lichtental - FV Haueneberstein 6:2. Alles in allem war der Derbysieg des auf dem Papier favorisierten Bezirksligisten nie ernsthaft in Gefahr. Lichtental kam mit ordentlich Tempo aus der Kabine, die 3:0-Führung war somit folgerichtig. Noch vor der Pause markierte Spielertrainer Thorsten Kratzmann den Anschluss für Haueneberstein. Auch nach der Pause fand der A-Ligist besser in die Partie, doch die Hausherren setzten immer wieder Nadelstiche, die auch zu Toren führten. In Minute 83 verpasste der FVH die Chance, nochmals für etwas mehr Spannung zu sorgen, denn Elijah Scheidgen brachte einen Strafstoß nicht im Tor unter. Tore: 1:0, 2:0 Ganster (20., 34.), 3:0 Hinkel (42.), 3:1 Kratzmann (43.), 4:1 Ganster (49.), 4:2 Kasch (63.), 5:2 Ali (76.), 6:2 Touray (84.) SV Scherzheim - SV Bietigheim 4:1. Die eigentliche Überraschung beim nie gefährdeten Sieg des B-Ligisten ist die Tatsache, dass der Erfolg ohne einige Stammkräfte und Spielertrainer Rene Retsch zustande kam. Tore: 1:0 Rauscher (3.), 2:0 Decker (13.), 2:1 Kuner (20.), 3:1 Knörle (52.), 4:1 Cirmaci (70.). FSV Kappelrodeck/W. - FV Ötigheim 1:2. Das Ergebnis lässt ein enges Duell der beiden Bezirksligisten vermuten - das war allerdings nicht der Fall. Die Gäste waren klar überlegen, vor allem Marian Dürrschnabel bekam der FSV nie in den Griff. Tore: 0:1, 0:2 Dürrschnabel (8., 59.), 1:2 Islami (65.). FV Steinmauern - FC Neuweier n.V. 2:2. In der Verlängerung warf der FVS nochmals alles nach vorne, das erlösende 3:2 wollte aber nicht fallen. Tore: 0:1 Kist (14.), 0:2 Wiesler (61.), 1:2 Fröhner (72.), 2:2 Hänle (84., FE); Rot: Wienk-Borgert (FCN, 115.) wegen Nachtreten. (moe)

