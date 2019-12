Coratellas Rückkehr

Der frühere VfB-Goalgetter hat nicht weniger als 13 Jahre lang weit mehr als 100 Pflichtspieltore für die Zwetschgenstädter erzielt, 2010 war er in seinem erfolgreichsten Jahr gar Verbandsliga-Torschützenkönig. "Es waren schöne und erfolgreiche Jahre. Ich fühlte mich beim VfB sehr wohl", sagt die frühere Tormaschine vor seiner Wiederkehr. Und er kann alle beim VfB gleich beruhigen: "Auf dem Platz werde ich nicht stehen." Was dann nach zwei Wochen dolce vita in bella Italia wohl auch etwas zu gewagt wäre und dem eigenen Team auch nicht viel helfen würde. In Co-Trainer Daniel Schmidt wird noch ein anderer langjähriger Bühler, sogar einst als Kapitän, zugegen sein.

Am ersten Saisonsieg hatte Christoph Welle mit seinen beiden Toren gegen den SC Offenburg beim ersten Landesliga-Dreier in der 66-jährigen Vereinshistorie hauptsächlichen Anteil und ist damit ein Hoffnungsträger. "Das war eine Erlösung für uns, ich war echt froh", verfolgte Urlauber Coratella das Geschehen am Smartphone, "das war fast schon ein Pflichtsieg in einem Sechs-Punktespiel". Diesmal wäre der erfahrene Kicker in seiner neuen Funktion als Trainer schon mit einem Remis mehr als happy. "Wir müssen schauen, dass wir unsere Punkte vor allem zu Hause holen. Von daher haben wir in Bühl nichts zu verlieren, gehen ohne Druck ins Derby." Schmidt ist da mutiger: "Wir wollen gewinnen."

Nach drei Spieltagen rangiert der Aufsteiger noch vor dem VfB, der schlecht aus den Startlöchern kam. "Der VfB wird sich fangen, da habe ich keinen Zweifel", sagt Coratella und fügt hinzu: "Ich freue mich richtig, Alex wiederzusehen." Nicht weniger als zehn Jahre spielte Coratella einst unter Hassenstein. Nach dem völlig verkorksten Saisonstart wird der VfB-Trainer, der die vergangenen Tage Erholung in Bayern suchte, aber zunächst alle Anstrengungen unternehmen, sein Team auf den ersten Saisonsieg einzuschwören. Ein Pünktchen und 1:7 Tore lautet die schwache Startbilanz neben dem frühen Pokal-Aus bei einem Bezirksligisten.

Hassenstein wäre wohl schon froh, er hätte einen "halben" Coratella in dessen früherer Topverfassung in seinem Kader. Fünf Gegentore im eigenen Stadion gegen Durbachtal haben mit Sicherheit Spuren hinterlassen. Freilich ist Ottersweier nicht wie der Tabellenführer eine Spitzenmannschaft. "Cora" freut sich morgen im Hägenich, wo er jeden Grashalm kennt, auf viele bekannte Gesichter. Dafür nimmt er heute eine stressige Rückfahrt aus Italien gerne in Kauf. Um Punkte standen sich beide übrigens zuletzt 1974 in der damaligen A-Klasse gegenüber - vor 1 000 Zuschauern.