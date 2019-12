Der richtige Mix macht′s

Robert Lewandowski weilte selbstredend am vergangenen Samstag nicht auf dem Sportplatz des SV Weil. Bayerns Torjäger vom Dienst netzte schließlich zeitgleich in der Bundesliga beim 6:1-Sieg gegen Mainz ein. Beim Team aus dem Dreiländereck machte sich jedoch Angreifer Ridje Sprich auf, in die Fußstapfen Lewandowskis zu treten. Wie einstmals der polnische Nationalstürmer gegen den VfL Wolfsburg erzielte Sprich beim 5:1-Sieg alle Weiler Tore. Leidtragender dieser One-Man-Show: der SV Bühlertal.

"Der Name Ridje Sprich war in den vergangenen Tagen bei uns noch in aller Munde", sagt SVB-Trainer Johannes Hurle und führt aus: "Ich kenne ihn noch aus gemeinsamen Tagen, als ich Jugendtrainer beim KSC war. Vor dem Spiel war es ein schönes Wiedersehen, währenddessen eher nicht." Dabei war der Bühlertäler Coach mit dem Auftritt seiner Elf, zumindest in der ersten Halbzeit und zu Beginn der zweiten, nicht unzufrieden. "Weil hatte zwar mehr Spielanteile, wir aber durchaus unsere Chancen. Wir hätten auch mit einer Führung in die Halbzeit gehen können. Wir kommen gut aus der Pause, nur um wieder einen 15-minütigen Einbruch zu erleiden, der das Spiel entscheidet", analysiert Hurle, der vor allem mit der Entstehung der Gegentore hadert: "Das war zu einfach. Fakt ist, wir haben in drei Spielen zwölf Gegentore kassiert. Die Spiele mit uns sind immer sehr unterhaltsam, aber die Punkte holt der Gegner."

Damit sich dies morgen auf dem Mittelberg gegen das gestandene Verbandsligateam des SV Endingen ändert, will Hurle am richtigen Mix zwischen Defensive und Offensive ansetzen. "Wir müssen hinten kompakter sein, mal länger auf 0:0 spielen oder in Führung gehen", meint Hurle, der auf die urlaubenden Sebastian Keller, Maximilian Keller, Andreas Fianke, Jonas Knobelspies und den verletzten Jörn Zimmer verzichten muss. "Es ist kein Fehlstart, wir haben keine Krise. Es ist ein Reifeprozess, den wir gerade durchmachen", erklärt der SVB-Trainer, der trotz Tabellenplatz 14 die Ruhe behält. Morgen erwartet Hurle einen "bissigen Gegner", der durch "Kompaktheit, mannschaftliche Geschlossenheit und große Laufbereitschaft" glänze. Nur gut, dass nicht jedes Team einen Torgaranten der Marke Robert Lewandowski in seinen Reihen hat. (rap)