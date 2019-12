Aufstieg? "Völliger Quatsch!"

Interview



BT: Herr Catak, Sie haben jahrelang als Profi in der zweiten Liga gespielt, standen im Bundesliga-Kader in Balingen-Weilstetten und haben obendrein den Nachwuchs der Rhein-Neckar Löwen unter Profibedingungen trainiert. War die Ankunft in Sandweier da nicht ein Kulturschock?

Sandro Catak: Ganz im Gegenteil! Ich bin vom Umfeld sehr angetan. Ich hatte schon gehört, dass rund um den Verein viel auf die Beine gestellt wird. Das hat sich bestätigt.

BT: Dennoch geht es im Vergleich zu einigen Ihrer anderen Stationen deutlich beschaulicher zu, vor allem in finanzieller und struktureller Hinsicht. Warum haben Sie sich dennoch für den TVS entschieden?

Catak: Mir ist das Drumherum sehr wichtig, ich muss mich wohlfühlen, Spaß haben, wenn ich ins Training fahre. Ich brauche eine Mannschaft, die Lust hat. Derartige Dinge sind für mich ausschlaggebend, nicht unbedingt die Spielklasse, in der ich trainiere. Das war mit ein Grund, warum ich mich für Sandweier entschieden habe, weil mir die Struktur hier einfach gefällt: Mit jungen Spielern arbeiten, in Nischen nach Akteuren suchen, in denen andere nicht unterwegs sind. Das ist zwar ein anderes Arbeiten - aber das liegt mir mehr.

BT: Sie tauschen sich immer mal wieder mit Benny Hofmann aus, Trainer der SG Muggensturm/Kuppenheim und obendrein Ihr Kumpel und Nachbar. Haben Sie Ihn im Vorfeld auch nach dem TVS befragt?

Catak: Klar! Er hat mir viel Positives berichtet. Etwa dass der TVS gut strukturiert ist, aber auch von den tollen Zuschauerzahlen. Zudem hatte ich auch Kontakt mit meinen Ex-Spielern Maxi Vollmer und Niklas Jolibois.

BT: Sie wurden also entsprechend gut aufgenommen?

Catak: Ja, sehr gut! Nach sieben, acht Wochen fühlt es sich fast so an, als wäre ich schon mehrere Jahre hier. Das ging alles ratzfatz. Aber ich bin auch ein sehr umgänglicher Typ.

BT: Wie ist generell die Stimmung in der Mannschaft? Nach einem Abstieg ist es nicht von Haus aus so, dass alle mit einem Grinsen in die Halle kommen ...

Catak: Das war meine größte Angst, dass die Negativserie noch in den Köpfen steckt. Deshalb habe ich in der allerersten Teamsitzung betont, dass wir den Reset-Knopf drücken und die Köpfe frei bekommen müssen. Ich denke, dass wir im Trainerteam den Spaß am Handball wieder vermittelt haben, aber unter Wettkampfbedingungen ist das natürlich wieder etwas anderes - vor allem wenn man in den vergangenen zwölf Monaten nur ein Spiel gewonnen hat ...

BT: Stichwort Wettkampfbedingungen. Ihr Kumpel Benny Hofmann sagt, Sie sind ein ganz schlechter Verlierer - vor allem gegen ihn an der Playstation. Er lobt Sie aber auch als absoluten Handball-Fachmann, der jeden Spieler von der Kreis- bis zur Bundesliga kennt. Hat er recht?

Catak (lacht): Ja, da hat er recht! Ich hasse es zu verlieren - egal bei was. Das zeichnet mich schon mein ganzes Leben aus. Trotz zwei Kreuzbandrissen habe ich einen Vertrag in der ersten Liga unterschrieben, weil mich einfach immer mein Ehrgeiz packt. Für mich spielt keine Rolle, ob ich in der fünften oder vierten Liga Trainer bin, wenn ich in der Halle stehe, gebe ich immer 150 Prozent. Ich denke, das zeichnet mich aus.

BT: Für was für eine Art Handball steht Sandro Catak?

Catak: Auf der Abwehr liegt mein Hauptaugenmerk. Wenn ich die stabilisiert bekomme, lässt sich mein bevorzugtes Spiel, mit Tempohandball einfache Tore zu erzielen, leichter umsetzen. Diesbezüglich haben wir in den ersten Wochen in der Vorbereitung akribisch an zwei Systemen gefeilt, damit ich von Fall zu Fall immer reagieren kann. Das haben die Jungs bisher sehr gut aufgenommen. Aber es ist auch klar, dass wir noch Zeit brauchen. Vorne will ich Struktur im Angriffsspiel haben. Ich war selber früher Mittelmann und da war es mir immer wichtig, dass alles seinen bestimmten Ablauf hat. Auch das wird Zeit brauchen, aber wir haben auch Spieler in unseren Reihen, die das umsetzen können.

BT: Dann bleiben wir doch gleich beim Thema Spieler: In Sandweier gibt es fast schon traditionell sehr wenig Fluktuation. Mit Kreisläufer Jannik Geisler und Torwart Matthias Meßmer sind nur zwei externe Neuzugänge dazugekommen. Wie klappt es mit der Integration?

Catak: Das ging eigentlich recht schnell. "Messi" ist ja aus der Regio. Jannik ist zwar aus Nordbaden, hat sich aber zum Glück auch sehr schnell eingefügt. Völlig problemlos.

BT: Mit Matthias Meßmer hat der TVS einen neuen Torhüter hinzubekommen. Genau die Position, die in der vergangenen Saison in Liga drei immer wieder in der Kritik stand. Wie groß sind die Chancen, dass der neue Mann zum Auftakt am Sonntag gleich von Beginn an im Kasten stehen wird?

Catak: Das haben wir noch nicht entscheiden. Alle drei Torhüter haben in der Vorbereitung die gleichen Spielzeiten bekommen. Das ist ein Dreikampf, und ich will auch mit drei Keepern in die Saison gehen. "Messi" hat sich bisher aufgedrängt und versucht, seine Leistung zu bringen, so wie ich es auch erwartet habe. Wir wollten die Konkurrenzsituation mit drei Torhütern haben, um da vielleicht auch ein Stück weiter nach vorne zu kommen.

BT: Gibt es sonst noch Baustellen im Kader?

Catak: Ja, die gibt es. Der Kader in der Vorbereitung war nicht wirklich breit, unter anderem auch durch den kurzfristigen Abgang von Nikolaj Unser, den ich eigentlich eingeplant hatte. Zudem ist Jay-Jay Henke mit einer Rückenverletzung weggebrochen, mit dem wir nicht planen können. Genauso Markus Koch. Er hat Probleme mit den Fußgelenken und der Strecksehne im Wurfarm. Das dauert wahrscheinlich auch noch die ganze Vorrunde. Das sind alles Spieler, die wichtige Stützen waren. Gerade Jay-Jay ist ein Mentalitätsspieler, der als Stabilisator der Abwehr enorm wichtig ist. Insofern war und ist unser Kader etwas ausgedünnt, damit hatten wir in der Vorbereitung natürlich schon zu kämpfen.

BT: Das klingt, als wäre es ratsam, sich nochmal auf dem Transfermarkt umzuschauen ...

Catak: In der Tat. Wir haben in den vergangenen Tagen versucht, den Kader zu ergänzen, bis die Verletzten zurückkommen. Mitte der Woche haben wir Linksaußen David Bonelli verpflichtet - mit Jahrgang 2000 ein junger Spieler mit Potenzial. Wir haben mit seinem Verein, dem Drittligisten SG Nußloch, eine gute Lösung gefunden, die für beide Seiten eine Win-win-Situation darstellen kann.

BT: Als Absteiger aus der dritten Liga steht der TVS besonders im Fokus, die Erwartungen von außen sind entsprechend hoch. Wie lautet die Zielsetzung für diese Saison?

Catak: Ich gebe nie Tabellenplätze aus. Rufe nach einem Aufstieg sind meiner Meinung nach völliger Quatsch. Die Mannschaft hat in der dritten Liga drei Punkte geholt, jetzt zu erzählen, wir müssen wieder hoch, macht absolut keinen Sinn. Es gibt Mannschaften in der Oberliga, die uns mit ihren finanziellen Mitteln meilenweit voraus sind und die auch unbedingt hoch wollen. Wir hingegen wollen uns wieder in der Oberliga etablieren. Daher wird das Hauptziel sein, die Liga anzunehmen und einen Schritt nach dem anderen zu gehen.

BT: Wer sind Ihrer Meinung nach die großen Favoriten in der Oberliga?

Catak: Einer meiner Favoriten ist die SG Pforzheim/Eutingen. Mit den Verstärkungen Bastian Rutschmann und Jan Wörner, die über Erst- beziehungsweise Zweitligaerfahrung verfügen, hat die SG ein Ausrufezeichen in der Liga gesetzt. Dazu kommen noch Neuhausen, Herrenberg und natürlich Köndringen. Die drei, vier Mannschaften erwarte ich ganz oben.

BT: Am Sonntag geht es beim TSV Weinsberg endlich los. Was ist dort zu erwarten?

Catak: Am ersten Spieltag ist es immer wie mit einer Wundertüte: Wir wissen nicht so ganz, was auf uns zukommt. Weil wir zu Saisonbeginn noch nicht so viel Videomaterial vom Gegner haben, konnten wir uns nicht total spezifisch vorbereiten. Deshalb wird das Hauptaugenmerk darauf liegen, dass wir versuchen, unser Spiel zu finden.

BT: Gibt es eine taktische Marschroute?

Catak: Die gibt es natürlich, in der Abwehr wie im Angriff, aber die werde ich natürlich nicht verraten!

BT: Letzte Frage: Wie geht das Auftaktspiel aus?

Catak: Hoffentlich mit einem Sieg für uns. Wie gesagt, ich will jedes Spiel gewinnen!