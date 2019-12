Bislang hinter den Erwartungen reisliga A, Staffel Süd Gamshurst und Sinzheim II punkt- und torgleich (sieben/9: 2) auf Platz zwei. Beide Mannschaften haben es morgen mit Gastgebern zu tun, die den - auch eigenen - Erwartungen bisher noch nicht gerecht wurden. Der noch sieglose SV Weitenung ist Tabellenvorletzter und empfängt den noch ungeschlagenen FVG. Achern hat sich den Aufstieg zum Ziel gesetzt, aber erst vier Punkte auf dem Konto. Für den Tabellenachten ist deshalb ein Sieg gegen Sinzheims Landesliga-Reserve praktisch Pflicht. Für Aufsteiger Haueneberstein war im Achtelfinale des Bezirkspokals mit der 2:6-Niederlage beim Bezirksligisten Lichtental Endstation. Ob Spielertrainer Thorsten Kratzmann und seine Schützlinge (Platz fünf/sechs Punkte) morgen schon wieder genug Kraft und Konzentration haben, um bei ihrem unteren Tabellennachbarn Sasbach II (sechs/vier) bestehen zu können? Zwei Zähler hinter Absteiger und Spitzenreiter Sasbachwalden rangieren in der KGamshurst und Sinzheim II punkt- und torgleich (sieben/9: 2) auf Platz zwei. Beide Mannschaften haben es morgen mit Gastgebern zu tun, die den - auch eigenen - Erwartungen bisher noch nicht gerecht wurden. Der noch sieglose SV Weitenung ist Tabellenvorletzter und empfängt den noch ungeschlagenen FVG. Achern hat sich den Aufstieg zum Ziel gesetzt, aber erst vier Punkte auf dem Konto. Für den Tabellenachten ist deshalb ein Sieg gegen Sinzheims Landesliga-Reserve praktisch Pflicht. Für Aufsteiger Haueneberstein war im Achtelfinale des Bezirkspokals mit der 2:6-Niederlage beim Bezirksligisten Lichtental Endstation. Ob Spielertrainer Thorsten Kratzmann und seine Schützlinge (Platz fünf/sechs Punkte) morgen schon wieder genug Kraft und Konzentration haben, um bei ihrem unteren Tabellennachbarn Sasbach II (sechs/vier) bestehen zu können? Nach drei Spieltagen führen Gaggenau, Rastatt 04 und der SV Au mit jeweils neun Punkten und zehn Toren die Kreisliga A, Staffel Nord an. Der VFB hat erst einen Gegentreffer kassiert, die 04er zwei und Au vier. Auch an diesem Wochenende die volle Punktzahl einzuspielen, wird dem Top-Trio jedoch nicht leicht fallen. Spitzenreiter Gaggenau hat zwar Heimrecht, mit dem Absteiger VfR Bischweier (vier Punkte/6:3 Tore) aber einen sicher unangenehmen und schwer zu schlagenden Gast. Auch Rastatt 04 in Plittersdorf (vier/5:5) und der SV Au beim FC Gernsbach (drei/4:10) haben ihre Spiele noch nicht gewonnen. Ähnlich sind die Aufgaben der Verfolger FV Ottersdorf in Hörden und SV Staufenberg gegen Obertsrot einzuschätzen. Nur vom FV Iffezheim, der dritten Mannschaft mit sechs Punkten auf dem Konto, ist gegen Mörsch II ein Sieg zu erwarten. Denn die Gäste belegen nach drei Niederlagen mit insgesamt 2:11 Toren den vorletzten Tabellenplatz. Mit der Pokalniederlage beim B-Ligisten Scherzheim (1:4) auf den Schultern reist Bietigheim zum Spiel bei seinem oberen aber punktgleichen (beide drei) Tabellennachbarn Forbach. Steinmauern ereilte am Mittwochabend das Pokal-Aus - zu Hause gegen den klassentieferen FC Neuweier (2:2 n.V.). Umso wichtiger wäre es für das Schlusslicht (1:11 Tore) der Liga, bei seiner Hausaufgabe gegen Aufsteiger Frankonia Rastatt wenigstens den ersten Punkt, vielleicht sogar ersten Sieg dieser Saison einspielen zu können. In der Kreisliga B, Staffel 2 steuern Würmersheim II, Michelbach (beide neun Punkte) und Absteiger Rauental (sieben) bisher ungeschlagen auf die B 4 zu. Am vierten Spieltag könnte am ehesten der FVR vom Kurs abkommen. Denn der Dritte hat seinen unteren Tabellennachbarn Weisenbach zu Gast. Die beiden Top-Teams der Kreisliga B, Staffel 3, Scherzheim (4:1 gegen Bietigheim) und Neuweier (n.V. 2:2 in Steinmauern), sind ins Viertelfinale des Bezirkspokals vorgedrungen. In der Liga muss Spitzenreiter Scherzheim (zehn Punkte) am fünften Spieltag aussetzen. Deshalb kann der FC Neuweier (neun) mit einem Heimsieg gegen Absteiger Neusatz die Tabellenführung übernehmen. Die Gäste (Siebter/8:8 Tore) zählen zu einem Trio mit jeweils vier Punkten, das, nach dem derzeitigen Stand der Dinge, um den letzten Platz in der B 4 kämpft. (red)

