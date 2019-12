Mit Halbgas an die Spitze

Was aus Kuppenheimer Sicht freilich verschmerzbar war: Schließlich stand nach für die 400 Zuschauer meist langweiligen 90 Minuten ein ungefährdeter 3:0-Derbysieg und der Sprung an die Tabellenspitze - zumindest für eine Nacht. "Mit einem 3:0-Sieg sollte man eigentlich zufrieden sein, aber mich ärgert es ein wenig, dass wir nicht an die Leistungsgrenze gegangen sind. Wir sind heute nur so hoch gesprungen, wie wir mussten. Das Spiel ist sicher kein Maßstab für die kommenden Aufgaben gewesen", sagte 08-Trainer Matthias Frieböse. Seinem Gegenüber Patrick Anstett, der kurzfristig auf die Führungsspieler Leon Preine (krank) und Dominic Kerling (Urlaub) verzichten musste, war die Ratlosigkeit anzusehen. "Wir waren in der ersten Halbzeit verunsichert, nicht mutig genug und haben die Zweikämpfe nicht angenommen. So wird es eine schwere Runde", bilanzierte der SVM-Coach. Dass Anstett mit seiner Elf in Sachen Klassenerhalt eine Herkulesaufgabe zu bewältigen hat, belegt die nach vier Spieltagen geradezu gespenstige Bilanz: 0:16 Tore - Tabellenletzter.

Der Spielfilm des Derbys ist schnell erzählt: Der SVM verbarrikadierte sich nach dem frühen Rückstand mit einer Abwehr-Fünferkette und vier Mann im Mittelfeld in der eigenen Hälfte, der SV 08 rannte recht einfallslos an, diese gelb-schwarze Mauer zu durchbrechen. Diagonalbälle, um die Ketten auseinander zu reißen, schnelle Passstafetten, Doppelpässe - Fehlanzeige gegen einen nicht verbandsligatauglichen Gast. Lediglich Steven Herbote, der frei vor SVM-Torwart Tobias Quentel verzog (11.), und Taktgeber Andreas Weisgerber mit einem satten Schuss von der Strafraumkante, der an den Pfosten klatschte (33.), hatten nennenswerte Chancen, die Führung auszubauen. Auf der Gegenseite sorgte einzig und allein ein Eckball von Philipp Würz, der an Freund und Feind vorbeisegelte, für so eine Art Gefahr.

Nach einer Systemumstellung zu Beginn der zweiten Hälfte wagte sich der Gast zumindest etwas aus der Deckung, zuvorderst durch den eingewechselten Jose Carlos Tijeras Martinez. Wirklich gefordert wurde 08-Keeper Max Bachmaier aber freilich nicht. Und als auf der Gegenseite erneut Grünbacher in den SVM-Strafraum zog und von Christian Zimny nur mit einem Foul zu stoppen war, verwandelte Yannis Otto auch den zweiten Kuppenheimer Elfmeter an diesem Tag sicher (69.). Spätestens jetzt war die Partie entschieden, wartete aber zumindest noch mit dem schönsten Spielzug der Partie auf: Herbote setzte den agilen Leon Maier in Szene, der das Auge für Grünbacher hatte. Der Stürmer ließ sich von der auflösenden SVM-Abwehr nicht zweimal bitten und versenkte den Ball humorlos im langen Eck (71.) - zumindest ein kleines Glanzstück in einem ansonsten glanzlosen Derby.

SV 08 Kuppenheim: Bachmaier - Radke, Schorb, Smuda, Weißer (81. Borutta) - Weisgerber, Oremek (46. Otto) - Götz, Karadogan (61. Karadogan), Herbote (74. Kleber) - Grünbacher.

1. SV Mörsch: Quentel - Zimny, Lopez Fernandez, Baumann - Würz, Heitz, Strolz, Mohr (87. Nurkovic), Pflugfelder, Jasin (74. Bauer) - Franjic (46. Tijeras Martinez).

Schiedsrichter: Tobias Doering (Brigachtal) - Zuschauer: 400 - Tore: 1:0 Karadogan (4., FE), 2:0 Otto (69., FE), 3:0 Grünbacher (71.) - Gelbe Karten: Zimny, Heitz, Baumann - Beste Spieler: Grünbacher - Tijeras Martinez.