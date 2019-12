Bühl bricht Bann mit Derbysieg

Bühl

A Süd: Duo unter Zugzwang Bühl (red) - Vor der Saison galten der SV Weitenung und der VfR Achern zu den Titelkandidaten in der Kreisliga A, Staffel Süd. Nach drei Spieltagen wartet der SVW noch auf den ersten Sieg, der VfR hat erst vier Punkte auf dem Konto. Das Duo ist am Sonntag unter Druck (Foto: Archiv).

Baden-Baden

Erstes-Punkteduell seit 1974 Baden-Baden (red) - 1974 standen sich die nur zwei Kilometer auseinander liegenden Landesligateams des FV Ottersweier und VfB Bühl zum letzten Punkteduell gegenüber - am Samstag gibt es mit dem Ex-Bühler und jetzigen FVO-Coach Christian Coratella (Foto: toto) ein Wiedersehen.

Baden-Baden

Erste Niederlage für TSV Loffenau Baden-Baden (red) - In der Landesliga musste der TSV Loffenau am dritten Spieltag in Oppenau beim 1:8-Debakel die erste Niederlage hinnehmen. Den ersten Saisonsieg verbuchte der FV Würmersheim (Foto: Seiter). Das Gleiche gilt für den SV Sinzheim und Aufsteiger FV Ottersweier.