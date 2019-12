Sasbachwalden weiter in der Spur

(red) - Vor der Saison galten der SV Weitenung und der VfR Achern zu den Titelkandidaten in der Kreisliga A, Staffel Süd. Nach drei Spieltagen wartet der SVW noch auf den ersten Sieg, der VfR hat erst vier Punkte auf dem Konto. Das Duo ist am Sonntag unter Druck (Foto: Archiv). » - Mehr

Kuppenheim