Sensationelles Comeback von Unzhurst

Baden-Baden

Aufstand der Underdogs Baden-Baden (moe) - Die B-Ligisten FC Neuweier und SV Scherzheim (Foto: toto) sowie das A-Klassen-Team des FV Ottersdorf haben für Überraschungen in der dritten Runde des Fußball-Bezirkspokals gesorgt. Alle drei Mannschaften setzten sich gegen klassenhöhere Teams durch. » Weitersagen (moe) - Die B-Ligisten FC Neuweier und SV Scherzheim (Foto: toto) sowie das A-Klassen-Team des FV Ottersdorf haben für Überraschungen in der dritten Runde des Fußball-Bezirkspokals gesorgt. Alle drei Mannschaften setzten sich gegen klassenhöhere Teams durch. » - Mehr

Rastatt

Enger Kampf um die Meisterschaft Rastatt (ti) - In der Tischtennis-Bezirksliga der Männer wird in der kommenden Saison ein recht enger Kampf um die Meisterschaft erwartet. Heißeste Anwärter auf den Titel die stark besetzten Mannschaften der Spvgg Ottenau III und der Reserve der TTF Rastatt (Foto: fuv). » Weitersagen (ti) - In der Tischtennis-Bezirksliga der Männer wird in der kommenden Saison ein recht enger Kampf um die Meisterschaft erwartet. Heißeste Anwärter auf den Titel die stark besetzten Mannschaften der Spvgg Ottenau III und der Reserve der TTF Rastatt (Foto: fuv). » - Mehr