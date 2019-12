Xenia Kölmel liefert ab

Die ersten beiden Runden des Turniers entschied Kölmel deutlich für sich. Mit Annalena Dicks wartete dann im Achtelfinale ein echter Test auf die junge Spielerin. Dicks, die früher auf demselben Sportinternat wie Kölmel war, ist für ihren Kampfgeist und ihre harten Schläge bekannt, die so im Fraueneinzel eher selten zu sehen sind. Davon ließ sich Kölmel aber nicht einschüchtern und gewann letztlich verdient mit 21:17 und 21:16.

Auch die an Position drei gesetzte Theresa Isenberg konnte sich im Achtelfinale nicht zwischen Kölmel und die Sonntagsspiele stellen. Überraschend deutlich (21:13, 21:14) sicherte sich die amtierende baden-württembergische Meisterin das Halbfinalticket und somit die Möglichkeit, sonntags noch einmal anzutreten. Das "vorgezogene Finale", wie in der Halle gemunkelt wurde, fand gegen die an Position zwei gesetzte Katharina Altenbeck statt. Nachdem die Murgtälerin, die zuvor jahrelang beim BV Rastatt trainiert hat, im ersten Satz mit 21:17 gleich ein Zeichen setzte, musste sie den zweiten Satz mit 17:21 an die Favoritin abgeben. Auch der Entscheidungssatz war ausgeglichen. Mental stark machte Kölmel dann die entscheidenden Punkte zum 22:20. "Ich war noch nie nach einem Spiel so erschöpft", urteilte Kölmel hinterher. Die langen Ballwechsel und die Spiele der vorigen Tagen lagen ihr in den Knochen. Trotzdem mobilisierte sie nochmals alle Kräfte, um das Finale in zwei Sätzen für sich zu entscheiden.

Im Doppel an der Seite von Sarah Bergedick erreichte Kölmel das Halbfinale, heißt es in der Mitteilung weiter. Die beiden Jugendlichen durften sich schließlich über eine Bronzemedaille freuen. Im Mixed unterlagen sie und Partner Leander Adam in der zweiten Runde knapp und etwas unglücklich gegen die an Position zwei gesetzte Paarung. (red)