Erste Niederlage

Der MSC Philippsburg und Comet Durmersheim landeten am vergangenen Wochenende Siege im Rennen um den vierten Playoff-Platz in der Motoball-Bundesliga, Puma Kuppenheim musste sich derweil erstmals in dieser Saison geschlagen geben.

Rund 350 Zuschauer sahen am Samstag bei strömenden Regen in der Motoball-Arena in Ubstadt-Weiher ein spannendes Spiel zwischen dem heimischen MSC und dem bis dato verlustpunktfreien Tabellenführer aus Kuppenheim. Die Hausherren setzten sich in der vorletzten Minute gegen mit 7:6 durch. Kevin Gerber ließ die Spargelstädter mit seinem Treffer (79.) jubeln. "Vielleicht wäre ein Unentschieden gerecht gewesen, aber wir hatten den unbedingten Siegeswillen, der uns schon fast verloren gegangen war. Wir haben uns den Sieg hart erkämpfen müssen und es tut uns gut, endlich wieder gegen die Pumas gesiegt zu haben", so MSC-Sportleiter Uwe Maurer.

Philippsburg gewann am Samstag gegen den MSC Malsch deutlich mit 9:1 und machte damit einen großen Schritt in Richtung Playoffs gemacht. Vor rund 60 Zuschauern dominierten die Hausherren das Geschehen und gewannen auch in der Höhe verdient. Sven Zoll (4), Daniel Kranefeld (3), Jan Zoll und Nuri Arslan erzielten die Tore für die Hausherren. Alexander Kleinbichler war für Malsch erfolgreich. Nun wartet auf Philippsburg ein Endspiel: Am Samstag geht es für die Badener nach Holland zum MBV Budel. Gewinnt der MSC das Spiel, wäre das gleichbedeutend mit der Playoff-Quali.

Am Sonntag setzte sich Comet Durmersheim nach einem 5:1-Sieg gegen den MBV Budel noch einmal auf den vierten Platz. Dort rangiert der Altmeister mit einem Punkt Vorsprung auf Philippsburg. Im Gegensatz zum Konkurrenten ist der Comet am kommenden Wochenende spielfrei und zum Zuschauen verdammt. Am Sonntag übernahmen die Hausherren von Beginn an das Kommando und gingen im ersten Viertel durch Jonas Burger und Kevin Tritsch mit 2:0 in Führung. Tritsch erhöhte im zweiten Viertel auf 3:0, Burger auf 4:0. Im dritten Viertel konnte Miel Looijmans den Ehrentreffer für den MBV erzielen. Burger setzte dann ebenfalls im dritten Abschnitt den Schlusspunkt. "Nun heißt es für uns Daumen drücken für Budel", so Comet-Sportleiter Lukas Burger. (tm)