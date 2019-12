'Wir haben viel vor'

Iffezheim

Schlenderhan: Sieg zum Jubiläum? Iffezheim (red) - Das Gestüt Schlenderhan feiert in diesem Jahr sein 150-jähriges Jubiläum. Kein deutsches Privatgestüt ist älter als Schlenderhan aus Bergheim. Jetzt schickt sich ein Hengst namens Alson an, im Jubiläumsjahr den Wechsel in die Zukunft sicherzustellen (Foto: Sorge).

Liverpool

Start der Premier League Liverpool (red) - Die neue Saison der englischen Premier League steht in den Startlöchern - und mit ihr auch einige Deutsche, die für Furore sorgen wollen. Liverpool-Trainer Jürgen Klopp will sich dagegen mit dem Gewinn der Meisterschaft bei den "Reds" unsterblich machen (Foto: dpa).