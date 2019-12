"Freue mich riesig!"

"Das wird sicher ein enges Spiel", glaubt Quist. Ob sie selbst auf der Platte mitwirken darf, ist indes noch nicht sicher, denn die vergangenen Wochen und Monate nach dem Wechsel von der SG Steinbach/Kappelwindeck hatte sich das 1,86 Meter große Kraftpaket, das von mehreren Bundesligisten umworben wurde, nämlich ganz anders vorgestellt. Mit der U-19-Nationalmannschaft des DHB scheiterte Quist schon in der EM-Gruppenphase. Noch schlimmer: Die Linkshänderin verletzte sich bei den Titelkämpfen in Ungarn am Knie. Die erste Diagnose: angerissenes Kreuzband im Knie. Dies bestätigte sich nach weiteren Untersuchungen allerdings nicht - "Gott sei Dank", sagt Quist. Es war wohl doch nur eine Zerrung, das Horrorszenario Operation blieb der Mittelbadenerin erspart.

Dennoch war der Start an neuer Wirkungsstätte, fernab von Mama, Schwester und dem gewohnten Umfeld, nicht gerade leicht. "Das war anders geplant", erzählt die junge Frau mit dem linken Raketenarm, die nicht nur die ersten drei Trainingswochen beim neuen Club aufgrund der EM verpasst hatte, sondern sich nun auch noch beim Aufbautraining im Kraftraum auf dem Fahrrad-Ergometer schinden musste, während ihre Teamkolleginnen in der Halle nebenan um die Stammplätze kämpften. "Da habe ich mir selbst auch viel Druck gemacht. Wenn man zu einem ambitionierten Club wechselt, will man sich natürlich beweisen", berichtet Quist. In dieser Phase war das "gute Feedback" der neuen TuS-Trainerin Edina Rott ein wichtiger Anker. "Sie hat mir Vertrauen geschenkt und gesagt, ich soll langsam machen".

Mittlerweile drückt Quist, die mit drei Teamkolleginnen in einer Vierer-WG wohnt ("Bisher klappt es noch ganz gut."), aber wieder aufs Tempo. Seit drei Wochen trainiert sie mit der Mannschaft, konnte sich in Testspielen sowie am vergangenen Wochenende in der A-Jugend-Bundesliga beweisen. Und so steht sie heute Abend in der Öschhalle im "TusSies"-Kader. "Ich freue mich riesig!", sagt Quist. Wohl auch weil sie weiß, dass Mama und Schwester zum Anfeuern nach Metzingen kommen werden.