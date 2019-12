Adler gehen als Titelfavorit ins Rennen

(sid) - Nationalspieler Moritz Seider (Foto: dpa) wurde beim NHL-Draft der Eishockey-Talente bereits an Position sechs von den Detroit Red Wings ausgewählt. Damit ist der 18-Jährige Verteidiger von den Adler Mannheim der zweithöchste deutsche Pick nach Leon Draisait. » - Mehr

(red) - Markus Eisenschmid (Foto: dpa) zählte beim Meisterschaftstriumph der Adler Mannheim zu den wichtigsten Leistungsträgern. Auch in der Nationalmannschaft ist er eine wichtige Stütte. Vor dem WM-Start am Samstag äußert er sich zu den deutschen Aussichten. » - Mehr

München