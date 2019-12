Endspiel um die Playoffs

Am Samstag um 17 Uhr empfängt der MSC Malsch den MSC Ubstadt-Weiher auf der Platzanlage in der Kärntnerstraße. Die Hausherren wollen sich mit einer guten Leistung gegen den Rangdritten von ihren Fans verabschieden und sich auf die Platzierungsspiele gegen die Nordligisten einstimmen. Für Ubstadt-Weiher ist die Partie eine gute Vorbereitung auf die Playoffs.

Ein Stunde später steht das Endspiel für den MSC Philippsburg an. Die Badener müssen beim MBV Budel gewinnen, um noch den Einzug in die Playoff-Runde zu schaffen. Derzeit steht der spielfreie MSC Comet Durmersheim auf Platz vier mit einem Punkt Vorsprung. Zudem weist der Altmeister das bessere Torverhältnis auf, so dass Philippsburg ein Unentschieden in den Niederlanden nicht reichen würde. Der MSC Philippsburg geht die Aufgabe mit Selbstbewusstsein an, weiß aber auch um die Schwere. "Ich sehe die Chancen bei 50 zu 50", so Jan Zoll. "Budel ist zu Hause stark, aber wir wollen auch unbedingt die Playoffs erreichen. Wir fungieren als Team gut. Allerdings lässt die letzten Spiele die Chancenverwertung zu wünschen übrig. Es wird sicherlich ein heißer Tanz." Budel selbst hat keinen Druck, da man die Playoff-Spiele nicht mehr erreichen kann. Los geht es um 18 Uhr.

An Punkten gleichziehen könnte am Sonntag der MSC Taifun Mörsch. Der Tabellenzweite gastiert ab 15 Uhr beim Spitzenreiter MSC Puma Kuppenheim. Gewinnt der amtierende deutsche Meister beim Tabellenführer, hätten beide Teams 30 Punkte zu verzeichnen. Für die Südmeisterschaft müsste der MSC Taifun Mörsch allerdings über 20 Tore aufholen. "Wir wollen auf Sieg spielen, um uns für die Playoffs vorzubereiten. Man sagt ja, dass nichts unmöglich ist, aber 20 Tore aufzuholen wird eher nichts", meint Taifuns Patrick Palach schmunzelnd. Die Pumas wollen sich mit einem Sieg vor heimischen Publikum endgültig die Südkrone holen. Für Spannung und ein hochklassiges Motoballspiel ist also gesorgt. (tm)