Ende der Wartezeit?

Eichsel

Eichsel (red) - In der Tischtennis-Verbandsliga der Männer steht der Debüt TTC Iffezheim beim SV Eichsel vor einer schwierigen Aufgabe. Der Frauen-Verbandsligist TV Bühl will beim TTC Altdorf mit einem Sieg in die neue Runde starten - wie auch Ligakonkurrent Iffezheim (Foto: Archiv).

Baden-Baden

Baden-Baden (red) - In der Fußball-Bezirksliga hat Spitzenreiter FV Baden-Oos das Topspiel gegen den SV Ulm deutlich mit 1:4 verloren. Ein bemerkenswertes Comeback feierte Unzhurst in Lichtental. Binnen zehn Minuten kam der VfB nach 1:5-Rückstand noch zu einem Punkt (Foto: Archiv).

Bühlertal

Bühlertal (red) - Der SV Bühlertal wartet auch nach dem vierten Spieltag der Fußball-Verbandsliga weiter auf den ersten Saisonsieg, zeigte sich beim 0:0 gegen den SV Endingen jedoch gerade in der Defensive stark verbessert im Vergleich zu den bisherigen Auftritten (Foto: Seiter).

Kuppenheim

Kuppenheim (rap) - Fußball-Verbandsligist hat sich den Derbysieg geholt und bleibt zu Hause weiter eine Macht. Gegen den 1. SV Mörsch siegte die Elf von Matthias Frieböse mit 3:0. Die Treffer für die Knöpflestädter erzielten Faruk Karadogan, Yannis Otto und Lucas Grünbacher (Foto: toto).