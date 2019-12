Kräftiger Schluck aus dem Jungbrunnen

"Das Miteinander ist großartig", schwärmt Manz, "ich kann mich nicht erinnern, dass wir das im Frauenbereich schon mal in der Form hatten. Es sind richtig klasse Typen zusammen, egal wie alt", berichtet er von der guten Stimmung der blutjungen Truppe - Nesthäkchen Ariane Pfundstein ist erst 15, Franzi Manz und Nathalie Droll als "Omas" im Team sind auch gerade mal 23. Und ganz offenbar hat das intakte teaminterne Verhältnis auch auf den Betreuerstab um Manz und Coach Kevin Bauer abgefärbt: "Wir hatten Bock auf eine Runde, in der alle Spaß haben - auch wir Trainer. Das ist momentan der Fall", sagt Manz. Was er nicht sagt - dazu ist er viel zu sehr Sportsmann - ist, dass bei den Abgängen die ein oder andere Spielerin dabei war, deren Charakter für ein harmonisches Miteinander nicht immer förderlich war.

Es liegt in der Natur von Niederlagen, dass sich immer erst bei negativen Erlebnissen zeigt, wie gut eine Mannschaft wirklich harmoniert. Gelegenheiten zur psychischen Nabelschau wird es einige geben in der zweiten Saison in Liga drei. "Es gibt einige Gegner, gegen die werden wir keine Chance haben", weiß auch Manz. Das liegt selbstredend auch am personellen Aderlass. Laetitia Quist ist in die Bundesliga zum TuS Metzingen gewechselt, Sarina Müller zurück nach Steißlingen. Munja Kotzian und Anina Hodapp legen eine Pause ein, Miriam Federau und Sarah Hildebrand haben sich zum HSC Kreuzlingen in die Schweiz verabschiedet. Weil zu allem Übel auch noch Jugend-Nationalspielerin Stephanie Elies mit den Nachwehen ihrer Sprunggelenksverletzung zu kämpfen hat und noch rund sechs Wochen passen muss, war das Wort "Umbruch" das wohl meistzitierte der Vorbereitungsphase, zumindest in der Beobachtung von außen.

Auch Manz weiß, dass man die verloren gegangene Qualität nicht ausschließlich "mit Teamgeist kompensieren kann". Gerade die jungen Spielerinnen müssen in Sachen Zweikampfhärte und Cleverness noch deutlich zulegen, so der SG-Macher. Neben einer neuen Hierarchie wird sich auch das Spiel der SG verändern. "Wir werden nicht mehr so viele einfache Tore erzielen", ahnt Manz. Ab sofort sei die ganze Mannschaft gefordert, sich Tore zu "erspielen".

Das handballerische Potenzial hierfür ist zweifelsohne vorhanden - dem schier unerschöpflichen Jungbrunnen der SG sei Dank. Mittelfrau Karen Klöpfer, Karla Höhne, die in der Vorbereitung im Rückraum Druck gemacht hat, sowie die Rohdiamanten Janina Horn, Janina Jülg, Franka Riedl und Zoe Bürger sind in den Kader I aufgerückt, konnten teilweise aber schon in der Vorsaison Drittligaluft schnuppern. Nach langer Verletzungspause ist auch Anna Bönte wieder zurück und zeigt "ganz gute Ansätze" so Manz. Regelrecht begeistert ist er vom einzigen externen Neuzugang Nadja Kaufmann. Die 17-Jährige "macht geniale Spiele".

Und so geht die SG mit Optimismus in die neue Runde, die am Sonntag mit dem Heimspiel in der Steinbacher Sportschule gegen Metzingen II beginnt (Manz: "Bei Reserveteams kann man vorher nie sagen, was einen erwartet."). Den letzten Schliff hat sich die SG bei einem Trainingslager in Kroatien geholt. Zwei bis drei Einheiten pro Tag standen auf dem Programm. Manz: "Es war toll, sich fünf Tage lang nur auf Handball konzentrieren zu können." Spätestens dort war ihm und Trainer Kevin Bauer dann auch klar, dass das Ziel Klassenerhalt keineswegs utopisch ist: "Es gibt auf jeden Fall Gegner, die wir schlagen können. Es geht in dieser Saison natürlich ausschließlich um den Klassenerhalt. Wenn wir in diesem Jahr in der Liga bleiben, wäre das mit der größte Erfolg, den man haben kann."