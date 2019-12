Ende der Wartezeit?

Schlechter könnte die Lage beim SVM freili ch nicht sein: Vier Spiele, vier Niederlagen, 0:16 Tore - Tabellenletzter. Tasmania Berlin lässt grüßen! Das Punktekonto leer, die deutlichen Pleiten drücken zunehmend aufs Gemüt der Spieler, ratlose Gesichter bei den Verantwortlichen: In dieser Form haben die Schwarz-Gelben nahezu keine Chance, die Verbandsliga zu halten. "Es war einfach zu wenig von uns über 90 Minuten. Zu wenig Leidenschaft, Laufbereitschaft und Einsatz. Außerdem haben wir uns bei den beiden Strafstoßentscheidungen sehr naiv angestellt. Es muss sich einiges ändern", rekapituliert Trainer Patrick Anstett die 0:3-Niederlage in Kuppenheim und weiß, wo er die Hebel ansetzen muss: "Das Zweikampfverhalten muss sich ändern, eine größere Laufbereitschaft vorherrschen und eine bessere Kommunikation auf dem Platz untereinander sein. Außerdem werden wir eventuell systemmäßig etwas verändern."

Dass Anstett dazu überhaupt in der Lage ist, ist dem Umstand geschuldet, dass der Mörscher Übungsleiter erstmals auf keinen Urlauber mehr verzichten muss. Unglaublich, aber wahr! Trotzdem ist das anvisierte Ziel gegen Bühlertal recht hochgegriffen. "Drei Punkte, ganz klar. Auch wenn der SVB eine eingespielte Truppe ist, gute Leute in seinen Reihen hat. Bühlertal ist auch eher schlecht in die Runde gestartet. Wir brauchen ein Erfolgserlebnis, so schnell wie möglich", sagt Anstett, der noch auf die Langzeitverletzten Derr, Lehel und Schwarz sowie den erkrankten Preine verzichten muss.

Während die SVM-Defensive derzeit noch löchrig wie ein Schweizer Käse ist, hat die Elf vom Mittelberg mit dem 0:0 gegen den SV Endingen anscheinend rechtzeitig eine Maurerlehre begonnen, wie auch "Ausbilder" Hurle findet: "Es war definitiv ein Schritt in die richtige Richtung. Nach zwölf Gegentoren in drei Spielen sind wir gegen den SVE defensiv kompakter gestanden, hatten aber trotzdem richtig gute Umschaltmomente, die wir leider nicht zu einem Torerfolg nutzen konnten. Es tut mir leid für unsere Offensivspieler und ich hoffe für sie, dass der Knoten bald platzt."

Am besten natürlich bereits morgen in der Mörscher Sandgrube, wenngleich Hurle die vermeintliche Favoritenrolle dankend ablehnt: "Zur Erinnerung, auch wir sind noch sieglos. Beim SVM kehren die Urlauber zurück. Es wird eine andere Mannschaft sein, die mit der aus den Vorwochen nichts mehr gemein haben wird. Es wird eine enge Kiste. Wir müssen Ruhe bewahren, dem Spiel unseren Stempel aufdrücken, Akzente setzen. Wir haben den Anspruch, in Mörsch zu gewinnen." Jedoch muss Hurle auf Philip Keller, Westermann, Fianke und Zimmer verzichten. Dafür kehren Sebastian und Maximilian Keller zurück.

Bereits am fünften Spieltag findet in der Sandgrube eine Partie mit Alles-oder-Nichts-Charakter statt, verfeinert mit einer Prise Derby. Doch über allem schwebt eine Sache: Die Sehnsucht nach dem

