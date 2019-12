Doppelpass beim Thema Integration



Von Moritz Hirn



Exorbitant hohe TV-Verträge, ständig neue Rekorderlöse der Vereine und Mondsummen für einzelne Spieler - der Fußball ist ein Multi-Milliarden-Euro Geschäft. "Es ist verdammt viel Geld im Markt", findet auch Fredi Bobic. Der Sportvorstand von Eintracht Frankfurt hat mit dem Verkauf seiner Drei-Mann-Büffelherde Jovic, Rebic und Haller in diesem Transfersommer selbst kolportiert mehr als 100 Millionen Euro bewegt. Indes: Nicht immer dreht sich beim Spiel mit dem Ball alles um den pekuniären Vorteil. Das wurde am Donnerstagabend bei einer exklusiven Talkrunde auf der Bühlerhöhe deutlich.



"Wer so viel Geld aus der Gesellschaft bekommt, der muss der Gesellschaft auch wieder etwas zurückgeben", machte gleich zu Beginn der Veranstaltung in der Max-Grundig-Klinik Stefan Kiefer klar. Der 54-Jährige ist seit 2014 Vorstandsvorsitzender der DFL-Stiftung, die es sich seit mehr als zehn Jahren auf die Fahnen geschrieben hat, die Popularität des Profifußballs zu nutzen, um auf gesellschaftspolitische Themen aufmerksam zu machen. Dabei werden unterschiedlichste Projekte finanziell unterstützt - mit Geld, das ausschließlich aus dem Bundesliga-Kreislauf kommt. "Darauf sind wir stolz", betonte Kiefer. Auf Einladung von Klinik-Geschäftsführer Andreas Spaetgens war Kiefer auf die Bühlerhöhe gekommen, um über das soziale Engagement des Profifußballs zu sprechen. Dieser wiederum nutzte seine guten Kontakte und verpflichtete kurzerhand Ex-Nationalspieler Bobic, der direkt aus seinem Kurzurlaub in New York - das turbulente Transferfenster forderte ihren Tribut - in den Schwarzwald kam. Moderator Maximilian Türck, der die beiden Protagonisten immer wieder steil schickte, komplettierte das "Magische Dreieck" auf dem Podium. Und wie einst auf dem Rasen beim VfB Stuttgart - nach Vorlagen von Krassimir Balakow und Doppelpässen mit Giovane Elber - stürmte Bobic nach vorne: "Ich bin mir sicher, dass da noch mehr geht." Dem pflichtete Kiefer bei, der zuvor konstatiert hatte, dass die DFL-Stiftung bisher rund 30 Millionen Euro für gesellschaftliches Engagement eingesetzt hat - eine Summe, die im Vergleich zum finanziellen Gesamtvolumen der Branche zwar deutlich abfällt, aber, so Kiefer, "auch nicht nichts" ist. Während die Eintracht als Verein laut Bobic unterschiedlichste gemeinnützige Projekte unterstützt - von Sachspenden an Obdachlose über Besuche in Krankenhäusern (Bobic: "Das sind Dinge, die man als Fußballer auch mal sehen muss - die schwierige Seite des Lebens.") bis hin zur vereinseigenen Fußballschule, in der bedürftige Kinder auch unentgeltlich unterrichtet werden - bündelt die DFL-Stiftung ihr Engagement in drei Bereichen. Unter dem Label "Spitzensport" werden im Rahmen der sogenannten Nachwuchselite-Förderung rund 250 junge Athleten unterstützt - wohlgemerkt keine Fußballer. Bei anderen Projekten geht es der Stiftung um das gesunde und aktive Aufwachsen von Jugendlichen. Unter anderem geht es darum, Kids "aus der digitalen Welt wieder raus auf den Bolzplatz zu bringen". Auch bei diesem Thema ist Bobic auf Ballhöhe, der als Laureus-Botschafter und Schirmherr des Straßenfußball-Projekts "Kick for more" ganz ähnliche Ziele verfolgt. Auch beim dritten Handlungsfeld "Integration und Teilhabe" spielten Kiefer und Bobic munter Doppelpässe. Der Stiftungs-Chef erläuterte das Flüchtlings-Projekt "Willkommen im Fußball". Bobic wiederum - in Maribor als Sohn einer kroatischen Mutter und eines slowenischen Vaters geboren, in Bad Cannstatt aufgewachsen und als Kicker in aller Welt unterwegs gehört er quasi in die Stammelf der Integrations-Musterbeispiele - versicherte, dass es ihm schon als Spieler "Spaß gemacht" hat, sich um Spieler aus anderen Ländern zu kümmern. Als Eintracht-Vorstand mit Spielern aus 17 Nationen ist er diesbezüglich auch aktuell immer wieder gefordert. Den Schlusspfiff in Sachen Völkerverständigung setzte dann Klinik-Chef Spaetgens: Als ehemaliger Dauerkarten-Inhaber und großer Fan von Mainz 05 seien lobende Worte für den Eintracht-Mann Bobic eine "Sensation".

