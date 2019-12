Kerling beendet die Leidenszeit Von Christian Rapp



Die Leidenszeit hatte ein Ende gefunden - nach 413 quälend langen und mitunter ziemlich bitteren Minuten: Dominic Kerling lief an und wuchtete den Ball vom Elfmeterpunkt, nicht zu erreichen für Bühlertals Schlussmann Christian Gudera, zur Führung für den 1. SV Mörsch in die Maschen. Und da die Gäste über die gesamten 90 Minuten eine äußerst dürftige Leistung darboten, fernab von jedweder Spielfreude, gedanklicher Handlungsschnelligkeit und Zweikampfhärte, reichte das erste Saisontor der Nordbadener tatsächlich aus, um neben der Torpremiere auch die ersten Punkte der Runde zu feiern - und zwar gar derer drei.



Schon die Entstehung zum Tor des Tages in Minute 53 war sinnbildlich für die Partie, die über weite Strecken unwürdig für die Verbandsliga war. Zunächst spielte Bühlertals Marcel Heller im eigenen Strafraum einen schlampigen Pass zu David Friedmann, der seinerseits zu lange zögerte und den Ball an SVM-Angreifer Jonas Mohr verlor. Doch SVB-Kapitän Moritz Keller eroberte das Spielgerät zurück, nur um direkt wieder in den Zweikampf mit Mohr zu gehen, anstatt den Ball aus der Gefahrenzone zu dreschen. Mit fatalen Folgen, da Keller den jungen Stürmer leicht touchierte und Schiedsrichter Tobias Bartschat auf den ominösen Punkt zeigte - eine vertretbare Entscheidung. Allein die Szene zum Elfmeterpfiff verdeutlichte, weshalb der bis dato punktlose Tabellenletzte SVM als Sieger vom Platz ging: Die Norbadener waren einsatzfreudiger, bissiger, lauffreudiger - schlicht geiler auf den Sieg. Die Gäste vom Mittelberg, die so ziemlich alles vermissen ließen und mit einem wahren Fehlpass-Festival glänzten, enttäuschten auf ganzer Linie und haben mit zwei Punkten nun die Rote Laterne vom SVM übernommen. Dementsprechend bedient war auch SVB-Trainer Johannes Hurle: "In einem sehr schwachen Spiel hat die noch schwächere Mannschaft verloren. Der SVM hatte den größeren Willen, die bessere Mentalität. Ich bin ratlos und muss erstmal eine Nacht drüber schlafen." Sein Gegenüber Patrick Anstett strahlte ob des Befreiungsschlags mit der spätsommerlichen Sonne um die Wette. "Es ist eine große Erleichterung. Wir haben verdient gewonnen, weil wir den Sieg mehr wollten", sagte Anstett. Dabei sahen die rund 120 Zuschauer in der Sandgrube über weite Strecken der Partie Fußball-Magerkost. Die ersten 20 Minuten waren ein Gebolze, ohne Struktur und gezielten Spielaufbau auf beiden Seiten. Erst allmählich versuchte eine Mannschaft mit dem Ball auch etwas Sinnvolles zu machen - und zwar der SVM. Doch SVB-Torhüter Gudera war gegen Marco Jasin (23.), der von Philipp Würz durch einen Anfall von Spielfreude herrlich frei gespielt wurde, bei einem satten Freistoß von Kerling (26.) und im Eins-gegen-Eins gegen Jonas Mohr (28.) auf dem Posten. Die Gäste dagegen brachten in Abschnitt eins gerade mal einen Schuss aufs SVM-Tor zustande: Maximilian Keller zwang Mörschs Keeper Tobias Quentel zu einer schönen Flugeinlage (37.). Nach der Pause und Kerlings Elfmetertor hatten die Hausherren gar die Möglichkeit aufs 2:0, doch Mohr stand beim Nachschuss - der emsige Tijeras Martinez prüfte zuvor Gudera - im Abseits (57.). Danach versuchte der SV Bühlertal in die Partie zurückzufinden, doch das Spiel der Hurle-Elf blieb zu fehlerbehaftet, fahrig, leidenschaftslos. Weshalb Mörschs Torhüter Quentel bei einem satten Schuss von Niclas Metzinger nur einmal wirklich im Fokus stand, den Ausgleich aber reaktionsschnell verhinderte (70.). Danach lieferte der SVM seinen ideenlosen Gästen eine leidenschaftliche Abwehrschlacht, die in der Nachspielzeit beinahe noch ihr tragisches Ende gefunden hätte: Ein Querschläger von SVM-Verteidiger Gabriel Lopez Fernandez ging nur knapp am eigenen Gehäuse vorbei - es wäre wohl die Krönung eines schwachen Kicks gewesen. 1. SV Mörsch: Quentel - Lopez Fernandez, Baumann, Zimny, Pflugfelder - Würz (85. Fitterer), Strolz - Jasin (76. Heitz), Tijeras Martinez, Kerling (90.+3 Nurkovic) - Mohr (79. Franjic). SV Bühlertal: Gudera - Mo. Keller, Schmidt, Litterst (46. N. Scharer) - Mendoua Engon (61. S. Keller), Friedmann, Metzinger (84. Schneider), Heller - Ma. Keller, Avdimetaj, L. Scharer (67. Krauth). Schiedsrichter: Tobias Bartschat (Müllheim) - Zuschauer: 120 - Tor: 1:0 Kerling (53.) - Gelbe Karten: Jasin, Mohr, Heitz - Avdimetaj, S. Keller, Krauth, Heller - Beste Spieler: Tijeras Martinez, Würz - Gudera.

