Stöckchen zwischen den Speichen

Dabei sah es zunächst nach einer lockeren Ausflugsfahrt rund ums Tobinamburdorf aus. Die 3-2-1-Abwehr der Grün-Weißen ließ gegen die im Positionsangriff harmlosen Gäste aus dem Stuttgarter Vorort nichts zu, auch das Tempo in den Offensivaktionen stimmte. Obendrein bewies der TVS Handlungsschnelligkeit und verwertete einige Bälle zur frühen 5:1-Führung. Während den Neuzugängen Jannik Geisler am Kreis und Linksaußen David Bonelli noch ein wenig die Bindung zum TVS-Spiel fehlte, drehte Matthias Meßmer in Hälfte eins am großen Rad: Der neue Keeper packte teils artistische Paraden aus, trug sich mit einem Distanzwurf ins leere Netz gar in die Trefferliste ein. Die erfreuliche Folge aus Sandweierer Sicht: eine komfortable 13:6-Führung nach 22 Minuten. "Wir haben gut angefangen, gut verteidigt", lobte TVS-Coach Sandro Catak bei seiner Heimpremiere.

Der Großteil der rund 450 Zuschauer rechnete nun damit, dass der TVS das ganz große Kettenblatt auflegt. Stattdessen wirkte es, als hätten die Fellbacher den Hausherren ein Stöckchen in die Speichen geschoben. "Ich habe geahnt, dass es so kommt. Ich kenne die Mannschaft, die sind eingespielt und so haben sie sich auch präsentiert", sagte Catak über den Gegner. "Nach der ersten Hälfte muss es nicht 14:9, sondern 19:9 stehen", monierte der TVS-Trainer mehr als ein Dutzend Fehlwürfe in den ersten 30 Minuten. Seine Schlussfolgerung: "Ich habe den Jungs in der Kabine gesagt: Das Ding ist noch nicht fertig!" Er sollte recht behalten.

Was sich vor der Pause angedeutet hatte, wurde nach dem Wechsel immer offensichtlicher: Der TVS ließ zu viele Chancen aus und wurde durch das Tempospiel der Fellbacher um Spielertrainer Andreas Blodig gnadenlos bestraft. Nach 45 Minuten glichen die Gäste zum 21:21 aus und gingen eine Minute später gar erstmals in Führung. Spätestens jetzt machte sich auch die dünne Personaldecke beim TVS bemerkbar: Maximilian Vollmer, Han Völker und Maik Holfelder waren verhindert, Johannes Henke und Markus Koch sind noch angeschlagen. Niklas Jolibois zwickte nach ein paar Einsatzminuten der Oberschenkel.

Und so fehlten in der Mitte und auf den Halbpositionen die Alternativen. Obendrein bekamen Meßmer und der glücklose Dominik Horn im Tor kaum noch etwas zu fassen. Immerhin konnten die Sandweierer einen größeren Rückstand verhindern, Bonelli brachte die Hausherren dann wieder erstmals in Front (27:26/58.), ein geklauter Ball von Kapitän Franz Henke und ein von Matthias Seiter verwandelter Abpraller zum 29:27 zwei Minuten vor dem Ende sorgte für große Erleichterung auf der TVS-Bank.

"Wir haben Moral gezeigt, uns nicht hängen lassen. Das will ich sehen", konstatierte Catak: "Jetzt haben wir 4:0 Punkte und können befreit zum Derby nach Schutterwald fahren, das war das Wichtigste." Der Blick auf die Zahlen wurde gar noch erfreulicher: Mit Sieg Nummer zwei - mehr als doppelt so viele wie im Drittligajahr - kletterte der TVS an die Tabellenspitze.

TVS Baden-Baden: Meßmer 1, Horn, Hafner - Fritz 10/3, Schuster 6, Mitzel, Schlager je 4, Bonelli 3, Seiter 2, F. Henke, Wichmann, Geisler, Jolibois.

SV Fellbach: Krammer, Steiner - Schuhbauer 9/1, T. Wente 6, Blodig 6/2, Pfeil 2, Toth, Sawada, Schäfer, Brunner, Freudenreich je 1, Schäfer, Kapp.

Schiedsrichterinnen: Stephanie Ganter (Freiburg)/Lipps (Pforzheim) - Zuschauer: 450 - Zeitstrafen: 3/3.