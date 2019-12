Dreimal Gold, viermal Silber, dreimal Bronze

Die Wettbewerbe der 21. Senioren-EM wurden dieses Jahr in drei Stadien - in Jesolo, Caorle und Eraclea - ausgetragen, um die Mammutteilnehmerfelder von rund 4 500 Athleten abwickeln zu können. Machte anfangs das Wetter mit Wind, Regen und Gewittern den Teilnehmern zu schaffen, so wurden im Lauf der Veranstaltung auch immer mehr organisatorische Mängel deutlich. Den Höhepunkt bildete der Zehn-Kilometer-Kurs der Geher: Dieser war nicht ordentlich vermessen - es fehlten rund 800 Meter. Alle Zeiten sind nicht bestenlistenfähig.

Für die Mittelbadener begannen die Wettbewerbe mit dem Bahngehen über 5 000 Meter. Gisela Theunissen (TB Gaggenau) holte sich bei den Frauen W 75 in 39:04,64 Minuten ihre erste Silbermedaille. Antje Köhler (TV Bühlertal) gewann in der Klasse W 55 nach 32:19,49 Minuten Bronze. Beim zu kurz geratenen Zehn-Kilometer-Gehen landete Theunissen einige Tage später auf dem Bronzeplatz, Köhler wurde Fünfte und mit der deutschen Mannschaft Vierte. Den Abschluss bildete dann die 20-Kilometer-Distanz. Für Theunissen gab es Silber in der Einzelwertung in 2:52:06 Stunden und Gold mit dem deutschen W-70-Team. Köhler ging in 2:28:22 Stunden auf Platz vier und bekam Silber mit dem deutschen W-50-Team. Für Georg Hauger (Bühlertal; M 60) reichte es nicht zu vorderen Plätzen: Über 5 000 Meter auf der Bahn wurde er in 28:59,68 Minuten Zehnter, über zehn Kilometer auf der Straße 16.

Seiner Favoritenstellung im Kugelstoßen gerecht wurde Roland Heiler (LAG Obere Murg) bei den Männern M 80. Nach 13,02 Metern im ersten Versuch steigerte er sich in Runde fünf auf 13,54 Meter und hatte am Ende mehr als einen Meter Vorsprung auf den Vizemeister. Beim Diskuswerfen drei Tage später kam der ansonsten sichere 40-Meter-Werfer nicht so recht mit den Bedingungen klar und musste sich mit 32,59 Metern bei einem gültigen Versuch begnügen. Dies reichte aber immerhin noch zu Silber.

In die Medaillenränge sprintete Björn Maier (M 45) vom SR Yburg Steinbach über 100 Meter Hürden. Nach 16,39 Sekunden im Vorlauf konnte er sich im Finale auf 16,19 Sekunden steigern und bekam dafür Bronze. Joachim Weber (Rastatter TV) erreichte über 400 Meter der Klasse M 60 im Vorlauf 64,06 Sekunden und qualifizierte sich für die Semifinalläufe. Dort verpasste er in 64,35 den Einzug in den Endlauf. Über 200 Meter kam er nach 29,39 Sekunden nicht über die Vorläufe hinaus. Am Schlusstag gab es aber noch Edelmetall: Weber holte zusammen mit seinen M-60-Kollegen über 4 x 400 Meter in 4:07,39 Minuten Staffel-Gold..

Adrio Pierantoni aus Rastatts Partnerstadt Fano belegte über 3 000 Meter Hindernis der Männer M 55 in 11:18,96 Minuten den sechsten Platz. Über 1 500 Meter hatte sich der Ehemann der ehemaligen Rastatter Sprinterin Gabi Kühn in 4:41,66 Minuten als Fünftschnellster für das Finale qualifiziert, verzichtete aber zugunsten des Hindernisrennens auf die Teilnahme. (rawo)